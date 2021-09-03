我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

南加內陸前五大工業項目建案 進度比一比

記者啟鉻╱綜合報導
安大略牧場物流中心二期工程將於2022年初完成。（commericalsearch.com）
安大略牧場物流中心二期工程將於2022年初完成。（commericalsearch.com）

據Commercial Edge近日的報告，目前全美在建或已完成工業建案總面積近3億7000萬平方呎。在南加州內陸地區有五大工業建案，其中最大的是安大略牧場物流中心二期工程（Building2），總面積逾124萬多平方呎，預計2022年初完成。其它四個建案有的已完成或正在建設中。內陸都會區工業建案總面積近1600萬平方呎，但報告未說明項目投資數額。

安大略牧場物流中心是不動產發展協會（REDA ）和Clarion Partners項目的二期工程，地點：4810 S. Hellman Ave.，總面積逾124萬平方呎，預計在2022年3月完成。2021年4月，物流公司Uline就簽約租下整座建築。與之配套的124畝園區已在2020年初完成，全部物流園區還包括六棟建築，面積約260萬平方呎。

在河濱縣派里斯市（Perris），Duke Realty公司的最大物流項目位於：728 W. Rider St.，總面積120萬平方呎，園區面積55.3畝，距離洛杉磯和聖地牙哥中心區均80英里。該項目擁有241個裝貨門、四個進貨口、兩個有185呎圍欄的卡車場，以及1萬3000平方呎的辦公空間，預計2021年末前完成。

Duke Realty公司另外兩個物流倉儲項目，位於雷德蘭市（Redlands），地址：9180 Alabama St.，面積近110萬平方呎，2021年5月開始施工，目前已經收尾階段。項目按照LEED銀級標準建設，擁有162個裝貨口，佔地55.2畝，包括停放330輛拖車的停車場。

Agua Mansa 商業公園項目一期工程，屬於物流項目。由兩家不動產開發商建造，一期工程約100萬平方呎，在河濱市，地址：6120 Clink Dr. ，該項目是商業公園佔地360萬平方呎五棟建築的一部分。項目可提供40呎淨高，185呎卡車場地以及約180個高裝裝貨碼頭，還有200多個拖車停車位。

Hesperia Commerce Center One一期工程，位於15號公路沿線，距離聖伯納汀諾市中心約25英里。這是聖伯納汀諾縣希斯皮里亞市（Hesperia）在該地的第一個項目，於2021年4月開始施工，預計年末前完成。整個園區還包括另外兩個尚未動工的建築，一旦全面完成，園區總面積超過260萬平方呎，佔地33.1畝。

加州 投資 南加

上一則

好康報您知

下一則

加州理工學院中國同學會 農場採蔬果

延伸閱讀

南加聖伯納汀諾縣 確診減重症增

南加聖伯納汀諾縣 確診減重症增
聖伯納汀諾縣感染病例減少 但仍有超過26%在ICU

聖伯納汀諾縣感染病例減少 但仍有超過26%在ICU
南加內陸護士染疫死亡 沒來得及看生下的第五娃

南加內陸護士染疫死亡 沒來得及看生下的第五娃

南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起警疑縱火

南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起警疑縱火
南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起疑緃火引起

南加內陸野火燒逾1400英畝 連日多起疑緃火引起
南加內陸學校 開學後確診暴增

南加內陸學校 開學後確診暴增

熱門新聞

南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
盧張天美在採訪中開玩笑說，因為自己生下來時醜，所以叫天美。（記者陳開／攝影）

世說新聞／九旬華婦3次患癌 奇跡康復秘訣是這些

2021-08-28 13:08
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美關係緊張 華人父母以愛之名 阻止子女辦綠卡或入籍

2021-09-02 19:40

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重