南加內陸前五大工業項目建案 進度比一比

安大略牧場物流中心二期工程將於2022年初完成。（commericalsearch.com）

據Commercial Edge近日的報告，目前全美在建或已完成工業建案總面積近3億7000萬平方呎。在南加州 內陸地區有五大工業建案，其中最大的是安大略牧場物流中心二期工程（Building2），總面積逾124萬多平方呎，預計2022年初完成。其它四個建案有的已完成或正在建設中。內陸都會區工業建案總面積近1600萬平方呎，但報告未說明項目投資 數額。

安大略牧場物流中心是不動產發展協會（REDA ）和Clarion Partners項目的二期工程，地點：4810 S. Hellman Ave.，總面積逾124萬平方呎，預計在2022年3月完成。2021年4月，物流公司Uline就簽約租下整座建築。與之配套的124畝園區已在2020年初完成，全部物流園區還包括六棟建築，面積約260萬平方呎。

在河濱縣派里斯市（Perris），Duke Realty公司的最大物流項目位於：728 W. Rider St.，總面積120萬平方呎，園區面積55.3畝，距離洛杉磯和聖地牙哥中心區均80英里。該項目擁有241個裝貨門、四個進貨口、兩個有185呎圍欄的卡車場，以及1萬3000平方呎的辦公空間，預計2021年末前完成。

Duke Realty公司另外兩個物流倉儲項目，位於雷德蘭市（Redlands），地址：9180 Alabama St.，面積近110萬平方呎，2021年5月開始施工，目前已經收尾階段。項目按照LEED銀級標準建設，擁有162個裝貨口，佔地55.2畝，包括停放330輛拖車的停車場。

Agua Mansa 商業公園項目一期工程，屬於物流項目。由兩家不動產開發商建造，一期工程約100萬平方呎，在河濱市，地址：6120 Clink Dr. ，該項目是商業公園佔地360萬平方呎五棟建築的一部分。項目可提供40呎淨高，185呎卡車場地以及約180個高裝裝貨碼頭，還有200多個拖車停車位。

Hesperia Commerce Center One一期工程，位於15號公路沿線，距離聖伯納汀諾市中心約25英里。這是聖伯納汀諾縣希斯皮里亞市（Hesperia）在該地的第一個項目，於2021年4月開始施工，預計年末前完成。整個園區還包括另外兩個尚未動工的建築，一旦全面完成，園區總面積超過260萬平方呎，佔地33.1畝。