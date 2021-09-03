巴沙迪那等5個市府買高級公寓 低價租給中產工薪階級

巴沙迪那市議會最近又批准，購買位於北El Molino街的一處105戶的剛建成的Theo高級公寓。（開發商示意圖）

以往的政府可負擔住宅計畫，通常是給低收入人群，但如今一些市政機構發行債券 籌錢，購買高級公寓樓，再以低於市價的租金 租給中產階級。減免的租金，其實是因市府自己是房東而省下的產業稅，而多年的租金收入理論上可彌補市府免產業稅的損失。這類作法在南加州 的巴沙迪那市、長堤市已經開始，但也有市府擔憂該計畫的風險。

這類計畫面向中等收入的工薪階層，包括如警察、教師、護士、記者、行政助理、專業領域的年輕白領等，他們的收入中等，無法獲得大多數傳統的補貼住房資格。但即便如此，他們仍難以在工作地點附近負擔起租屋。計畫支持者認為，這種作法可以為那些被其他經濟適用房計畫排除在外，同時又被失控的房地產市場，拋在後面的中產階級提供服務。

解決經濟適用房危機

目前南加州有多個政府機構啟動類似計畫，包括長堤、巴沙迪那、安那罕、蒙羅維亞、格蘭岱等市。而他們提供的中等收入群體，通常指收入在該地區收入中位數（AMI）的80%到120%之間的居民。

巴市的華裔房屋局長黃遵惠形容，這是個「被夾在中間」的族群。據他在今年5月提交給市議會的計畫，該市位於西核桃街678號新建不久的高級公寓「The Hudson」，以及南Delacey街231號的Westgate公寓樓第二期和三期，都是計畫中的樓房，這兩處住宅已被市議會批准買下。另外本月市議會又批准購買位於北El Molino街的一處105戶剛建成的Theo高級公寓。這些樓房被稱為「工薪住房」。

政府買下這些公寓樓作為房東，中收入群體可以申請到低租金。以Westgate公寓為例，根據市府報告，目前三居室單元月租金為4490元。假如市民收入只有該地區收入中位數的80%，那麼就可以申請到2628元的租金。如果收入等於地區收入中位數，那可以用3284元租到，如果是地區收入中位數的120%，也就是中等甚至偏高一點的收入，仍可以以低於市價的3941元租到。

黃遵惠解釋，「這解決了經濟適用房危機的根本原因，即住房成本增長速度，比人們收入增長得更快」。尤其在某些行業的收入增長，遠遠低於租金漲速。而這些住宅樓都位於市中心，靠近火車站、工作場所。「這正是我們想要建造的區域，來獲得更多經濟適用房」，「在距離工作場所一小時之外建造更多的經濟適用房，是沒有意義的」。

反對城市憂弊多利少

和這些地方政府合作部署這些計畫的機構，是加州全州社區發展局 (CSCDA) 和加州社區住房局 (CalCHA)。而買房低價出租的作法，其實依賴這些機構創建的一種獨特金融模式。

這些聯合機構代表作為成員，加入地方政府發行和管理債券，幫忙資助這些計畫。機構發行債券，用所得款項購買房產，並向安排融資和管理建築物的私人公司付款。

因為房屋獲得者是政府實體，所以不需要繳納產業稅。省下的税就可以以較低租金的形式提供給租戶，而另一方面發行的債券則吸引投資者。

隨後這些債券會在約30年內到期，一旦還清，該市就可以直接出售沒有債務的房產，或者繼續經營房產。參與該計劃的機構稱，所有的租金收益都流向市政府，這意味著該市收到的錢，應該比損失的產業稅還多。

但這種模式沒有獲得所有城市的信任，一些市府擔心該計畫的長期後果和潛在經濟問題。比如洛杉磯市議會還在評估加入計畫的可能性報告，北加州的聖荷西市議會則投票拒絕參與。