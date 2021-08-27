巴頓將軍宅邸 華裔屋主擁屋20多年 盡心替換時代物件

巴頓將軍宅邸的華裔屋主，盡心保護這座歷史建築。 （李佩珍提供）

聖瑪利諾 市有許多歷史悠久的住宅建築，但有一棟最為特別，因為它是聖瑪利諾市的誕生之地，即這座城市創始家族之一曾擁有的巴頓將軍宅邸。如今新的華裔 屋主，仍在盡心盡力保護這座歷史建築。

屋主「很愛這房子」

來自台灣的華商李佩珍在1997年買下該屋，如今仍住在這棟屋子裡。20多年來，維護這棟房子是一筆不小的開支。一開始她花了三年進行翻新工作，因為是上世紀初建造的房屋，電氣管線等都十分過時，幾乎無法應付現代的生活方式，因此需要全部更換，但又必須保持歷史建築的原貌。

20多年來，屋主維護這棟房子是一筆不小的開銷。（李佩珍提供）

巴頓將軍的後裔，多年前曾來參觀過這棟房子，感激華裔夫婦屋主的用心維護。（李佩珍提供）

李佩珍從中國僱了一位手藝極為精巧的木工來美，這位木工在美國 一住就是兩年，每天的工作就專為修復這棟房子。房內需要更換的零部件，現在幾乎都已不再生產，她不得不去骨董店淘寶，專門尋找那個時代的物件一一替換。願意花這樣的力氣，她感慨「是要真的很愛這個房子才行」。

將軍後裔 感激維護

巴頓將軍的後裔，多年前曾來參觀過這棟房子，並感激這對華裔夫婦的用心維護。由於該屋的特殊歷史意義，2003年聖瑪利諾市慶祝建市90周年時，李佩珍還大方地借出該屋，用作慶祝儀式的場地。

巴頓將軍宅邸的庭院，屋主維持整潔清爽樣貌。（李佩珍提供）

這座由喬治·史密斯·巴頓 (George Smith Patton Sr.) 建造的房子，是這座城市中最早和最大的住宅之一。這座住宅位於一座山丘上，最初有13畝的巨大莊園，俯瞰著毗鄰的漢庭頓圖書館。巴頓的兒子小巴頓，後來成為著名的美國陸軍四星上將，也就是人們熟知的「巴頓將軍」，他於1909年從西點軍校畢業時，老巴頓還正在建造該屋，在二樓安排了小巴頓的房間。

曾禁賣房給有色人種

1913年，巴頓和亨利·漢庭頓（Henry E. Huntington）策劃將建立城市，保護土地不被周圍城市吞併，於是聖瑪利諾市的第一次市議會在這座房子的地下室舉行，也宣告了該市成立，巴頓成為該市的第一任市長。

不過建市後的幾十年裡，該市都不曾出現過亞裔，甚至其他有色人種，截至1970年的普查數據，該市仍是99.7%的白人。這是因為該市一直以來的保守策略，該市的地產委員會也禁止賣房或租房給有色人種。

這段黑歷史在一些紀錄中可見一斑，例如直到80年代中期該市的報紙廣告上，園丁都會註明自己的族裔；又例如紀錄顯示，1966年的聖瑪利諾共和黨婦女協會的聚會上，一位試圖競選州參議員的候選人為獲支持，還努力撇清自己，絕對沒支持當時在討論的一系列族裔公平住房和就業的法案。

巴頓將軍宅邸的泳池，屋主用心整理。（李佩珍提供）

聖瑪利諾市 如今華裔多

不過城市以外的世界在變化，除了加州的一系列平權法案以外，聯邦也有類似法案，這讓該市的保守主義居民感到威脅。1966年地產委員會刊登在當地報紙上的一則廣告還呼籲，該市選民行動起來，否則「一條激烈的聯邦住房法案」將會「破壞你的基本權利」。而該廣告中所指的法案，正是最終在1968年由林登約翰遜總統簽字生效的「公平住房法案」（Fair Housing Act）。這讓亞裔從此可以住進聖瑪利諾市。

這座曾拒絕有色人種居住的城市，如今大部分人口都是華裔。而建市之地所在的房屋-巴頓將軍宅邸，也在1997年迎來了華裔屋主，這樣的反轉不禁令人感慨時代的進步。雖然總有一些保守思想的居民擔心新來的移民屋主會破壞歷史建築，但擁有巴頓將軍宅邸的江氏夫婦，卻樹立了極佳榜樣。

巴頓將軍宅邸的歷史舊照。（李佩珍提供）

巴頓將軍宅邸的歷史舊照。（李佩珍提供）

巴頓將軍宅邸的歷史舊照。（李佩珍提供）

巴頓將軍的未婚妹妹安妮巴頓，是家族最後一個住在該屋的成員，一直到1971去世，她保留了該屋的原貌。之後買下它的開發商，將其分割並賣掉周邊的大塊土地，並在1973年將屋子賣給Snodgrass醫師夫婦，這對夫婦做了一些修復，但也盡力維護房屋的原始模樣。