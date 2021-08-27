短租自家花園、泳池、網球場 小時計費賺更多

後院也可按小時出租以承辦活動。(Photo by Shaun Montero on Unsplash)

短租屋平台越來越普及，但按日收費已經不算最大利益化了，如今也可以透過一些應用程式出租空間，按小時收費賺得更多。例如出租後院泳池、溫泉池、網球場使用，或租後院花園承辦聚會等。由於比起公共場所來說，私家空間辦活動更私密，因此這樣的短租空間，在疫情期間越來越受歡迎。

一間位於亞凱迪亞市的普通住宅的漂亮泳池和山景的後院，以每小時125元的價格出租中。（網頁截圖）

在空間租賃網站「Peerspace」上，一間位於Sierra Madre的房屋，因為後院有一處極為優雅的玻璃溫室和玫瑰花園，以350元一小時的租金掛出，可承接婚禮。而另一間位於亞凱迪亞市普通住宅的漂亮泳池和山景的後院，也以每小時125元價格出租中。

位於Sierra Madre的房屋，因為後院有一處極為優雅的玻璃溫室和玫瑰花園，以350元一小時的租金掛出。（網頁截圖）

在紐約時報 的一篇報導中，不少屋主在這個夏天賺到更多收入。例如在南加的謝曼橡樹（Sherman Oaks）的屋主Vassil Ananiev，通過「Splacer」等活動租賃應用程式，出租自己的一間2000平方呎，帶泳池和小屋的房屋，每月賺取2萬5000元。而洛杉磯Los Feliz的屋主Danny O’Brien，因為後院綠化優美有如浪漫叢林，每天都可以從「Peerspace」上接到詢問，客人可以在他的後院舉辦生日派對、婚禮、新娘賀禮會等。紐約皇后區的屋主Carmen Sanchez在一個名為「Swimply」的游泳 池共享應用程序上，出租自家後院的泳池，最多的一天共有三批租客。

48歲的屋主Ananiev表示，「過去三個月太瘋狂了」，他的三居室房屋每小時收費高達150至200元。屋內設有熱水浴缸、室外壁爐和可以俯瞰聖費爾南多谷的壯麗景色，「我想人們已經厭倦了被困在家裡。他們想出去」。

屋主Sanchez的泳池有一位韓裔媽媽常客，這個暑假已經五次訂租了泳池。這位媽媽住在不遠的地方，但希望給11歲的兒子就可以有一個安全、私密的地方，單獨或與朋友一起游泳，「我對城市公共游泳池不太滿意，水通常更冷，而且人多得多」，她對Sanchez家泳池還配備了室外淋浴間表示完美。

Sanchez的泳池收費是前五位客人每小時75元，之後每增加一位客人每小時增收10元。但韓裔媽媽表示溢價是值得的，「如果你想在Chuck E. Cheese舉辦派對，花的錢可能是一樣的，但這是一種不同的體驗」，她表示在私人游泳池，「你可以訂購食物或提供餐飲服務。與帶孩子們去遊樂場相比，這是一種更加親密的體驗」。

據Sanchez說，她的泳池每周可以賺2500元，因此她還雇用了一名助理，專門對桌子、戶外浴室和淋浴間進行消毒，並在活動間隙在游泳池進行清潔。據悉，Peerspace上有房東 因為擁有足夠的戶外空間，從4月到現在的租金收入已達到6萬元。

應用Peerspace在所有50個州都可用，其中戶外空間是增長最快的類別，2021年6月的搜索量比去年同期增長360%，比2019年增長了550%。該應用程式也計劃開始列出網球場、籃球場和私人健身房。而在另一個應用Splacer上，戶外空間現在佔網站預訂量的30%。

這些平台有為房東提供有限責任保險，但他們讓房東自己解決法律問題和當地法規。法界人士也提醒游泳池的使用要符合管理文件或當地或州法律，另外屋主們可能要應對鄰居對停車、噪音的投訴。