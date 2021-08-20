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海豹、海獅、石頭步道…拉荷雅海灘美景獨一無二

蕭愛／拉荷雅報導
拉荷雅海灘。（翻拍自蕭愛視頻）
拉荷雅海灘。（翻拍自蕭愛視頻）

海灘、懸崖、沙漠植物，將聖地牙哥的拉荷雅（La Jolla）海灘組合成風景獨特的美麗濱海小城，加上海岸邊的海豹、海獅、天上飛的海鷗，拉荷雅「海灘絕對是獨一無二的」。

影音來源：蕭愛

拉荷雅海灘在聖地牙哥城市不遠的海邊，距離洛杉磯大約一百多哩，沿著5號高速公路，車程在兩小時左右。很適合一日遊的濱海小城。

海灘、懸崖、沙漠植物形成特殊景觀。（蕭愛/攝影）
海灘、懸崖、沙漠植物形成特殊景觀。（蕭愛/攝影）

在拉荷雅海灘停車場旁邊有一個小小的林肯公園，上面種的樹常年被海風吹拂，其樹幹蒼勁有力，且都往一邊傾斜，形成其獨特風格。每天清晨就有很多人在此地運動，有作伏地挺身，有作瑜伽運動，更多的是沿著海岸線漫步。

海邊綠色小涼亭。（蕭愛／攝影）
海邊綠色小涼亭。（蕭愛／攝影）
林肯小公園的樹根蒼勁有力，已經像藝術品。（蕭愛／攝影）
林肯小公園的樹根蒼勁有力，已經像藝術品。（蕭愛／攝影）

聖地牙哥市府修了很漂亮的海濱步道，隔幾百呎就有綠色觀景台，還有彎曲的石頭步道，旁邊柱子還鑲著大貝殼，海味十足。一邊是波濤洶湧的太平洋，另一邊是無敵海景屋，家家庭園都布置的各有各的特色。

拉荷雅海濱人行道也是觀景點。（蕭愛/攝影）
拉荷雅海濱人行道也是觀景點。（蕭愛/攝影）

從拉荷雅海灘可以走到貝殻(Shell Beach)海灘，不到二哩的海濱步道常有人擺攤，出售貝殻、手工藝品、潛水用品，添了樂趣，也多了商業氣息。

拉荷雅海灘。（翻拍自蕭愛視頻）
拉荷雅海灘。（翻拍自蕭愛視頻）

風景絕佳 浪漫結婚場所

海邊美麗的風景也是許多人夢想結婚的理想場所，只要事先預約好，可以保留為結婚場地。濱海人行道旁不時都會出現出租的自行車或是滑板車，可以租借代步。

許多老年人揹著輕便躺椅，來到海邊，找到適當位置，放下椅子，一坐一天。海邊最高氣溫就是70多度，非常涼爽，坐在海邊享受海風，看別人衝浪、游泳、垂釣，度過悠閒的一天！

小海獅獨自在海灘，令人垂憐。（蕭愛/攝影）
小海獅獨自在海灘，令人垂憐。（蕭愛/攝影）

最有看頭的還是拉荷雅海灘的海洋動物。海獅、海豹懶洋洋的躺在海邊平台上，以前遊人可以走到海邊的小平台上，站在海獅海豹旁邊與之合影，現在到處都放著告示牌，警告遊人不要靠近海洋動物。很多家長帶著學童來看海洋動物，大家只能隔著欄杆，遠遠的看著睡在平台上的海獅、海豹。

拉荷雅海灘。（翻拍自蕭愛視頻）
拉荷雅海灘。（翻拍自蕭愛視頻）

海鷗在這也是成群結隊，有時大隊鳥群在海灘天空飛舞著，發出叫聲，不時還從天空落下糞便；有時又全體在海邊衝浪，隨著海浪進進退退，十分忙碌的樣子。海鷗的糞便也給這個海濱城市帶來無法避免的困擾。海灘上面的大石變成大花石，建築物更是時時得清洗。

拉荷雅小城的無敵海景房。（蕭愛／攝影）
拉荷雅小城的無敵海景房。（蕭愛／攝影）

事實上加州在海洋生物保護上，在全國甚至全世界都處於領先地位，對海洋生物都有不同級別的保護，對它們的棲息地更是注重。他們的目標是打造具有教育、研究和娛樂的好地方。

拉荷雅就是這樣的地方，它的水下公園（Underwater Park）明文規定不准任何人帶走任何植物、鳥類、哺乳動物、魚類、軟體動物、甲殻類或是其他海洋生物。地質構造和一切文物也不能改變或是移動。所以來此一遊者，千萬不要順手帶走任何植物動物，否則吃上罰單，就得不償失了。

聖地牙哥摩門教堂也在拉荷雅，成了當地的地標。（蕭愛／攝影）
聖地牙哥摩門教堂也在拉荷雅，成了當地的地標。（蕭愛／攝影）

白色摩門教堂 已成地標

在拉荷雅海灘不到三哩的7474 Charmant 路上，有一摩門教堂，高聳入雲的白色建築非常華麗壯觀，很多拍攝婚紗照者，喜歡以它為背景。它就在5號公路旁，已經成為聖地牙哥的新地標。可以就近去參觀，也是相當不錯的景點。

小提示：

拉荷雅海灘：San Diego 濱海城市，走5號高速公路轉La Jolla Pkwy 轉Torrey Pines Rd  遇prospect St 右轉即到La Jolla Cave。

聖地牙哥摩門教堂：7474 Charmant Dr.,La Jolla CA。

開放時間：周二至周六上午8時半至下午8時，周一周日不開。

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