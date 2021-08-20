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舊金山租金仍冠全美 紐約復甦速度快 租金急起直追

編譯組／綜合報導
舊金山的公寓租金仍是全美最高，但排名第二的紐約市已急起直追。（Getty Images）
舊金山的公寓租金仍是全美最高，但排名第二的紐約市已急起直追。（Getty Images）

舊金山租金多年來一直是全美最高，即使在新冠疫情重創市場之下，也未失去霸主地位。不過，根據房地產網站Zumper的最新調查，紐約市租金最近有急起直追之勢。

Zumper的最新租金調查報告指出，舊金山7月一房公寓平均月租為2720元，紐約市為2680元，僅相差40元。排名第三是波士頓，一房公寓平均月租為2300元，灣區聖荷西排名第四，為2170元。

數據顯示，舊金山7月一房公寓中位數月租比上個月低2.5%，而且比一年前低了15%，是新冠疫情中一房公寓租金跌幅最大的大城市之一。與去年同期相比租金大幅下跌的前十名城市還有灣區的屋崙和聖荷西，屋崙下跌9.9%。聖荷西下跌5.7%。事實上，在Zumper追蹤的灣區21個城市中，只有康柯德的一房公寓中位數月租是上漲的。

Zumper指出，由於紐約經濟復甦速度比西岸城市快，所以帶動租金上漲速度，直追舊金山。紐約7月一房公寓中位數月租比上個月高出4.3%，但仍比一年前低5.6%。

Zumper另一項數據顯示，美國生活成本最高的十大城市中，有六個在加州，他們是舊金山、聖荷西、屋崙、洛杉磯、聖他牙哥和聖塔安那（Santa Ana）。

報告表示，儘管大城市的經濟復甦之路走起來比較艱苦，但與疫情最嚴重時相比，美國整體的租金價格是呈上升的趨勢。Zumper的分析師認為，這個趨勢短期內會持續下去，但如果delta變種病毒導致病例繼續增加，則有可能改變這個趨勢，並進一步拖慢經濟復甦。

Zumper這項調查的對象是美國前100大都會區，分析的上市租賃住房資訊超過100萬筆。

租金 紐約市 舊金山

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