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河濱擬建450單位公寓 出租解住房危機

河濱訊
擬建公寓效果圖。（pe.com）
擬建公寓效果圖。（pe.com）

內陸河濱市擬建450個單位公寓，用於出租。地產專家表示，擬建的公寓Magnolia Flats將幫助當地緩解住宅緊張情況。加州目前正經歷住房危機，內陸地區公寓交易市場成熱點，不少房客希望房租較比其它地區更便宜一些。同時內陸自從2021年開始，房租也呈現快速上升趨勢。

擬開發的450個單位公寓Magnolia Flats原址是商場Gemco，靠近內陸著名商業購物區Galleria at Tyler，該地先前被新港灘一家公司Realm Group買下。Magnolia Flats將成為內陸最大多功能公寓。

公寓總計有四層，包括106個Studio單位、173個一居室及171個二居室單位。每個單位自450平方呎至894平方呎。共有兩棟相鄰建築，總計面積超過9000平方呎。附屬配套設施主要包括屋頂平台、逾6萬7000平方呎公園，其中有一個停車場和一個Dog Park。

地產專家表示，公寓投資也是當前內陸熱點。最近位於莫瑞諾谷的兩棟集合公寓總計504個單位，售出1億700萬元。三個月前，在科爾登市兩棟集合公寓總計314個單位，售價4100萬元。四棟出售公寓買家均是聖地牙哥縣的投資公司Tower 16 Capital Partners。

據來自四家主要公寓市場追蹤數據顯示，2021年第一季度，內陸地區公寓平均月租金是1662元，較比一年前同期增加130元，上漲8.5%。

投資 加州 租金

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