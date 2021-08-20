40萬能在洛杉磯市買到什麼房子？5款實惠公寓介紹

Shybary Grand Lofts的公寓，位於洛杉磯市中心。（Jo David )

40萬元，能在洛杉磯 市買到什麼樣的房子？洛杉磯縣6月房價 中位數，飆升至創紀錄的79萬元，若僅有40萬元，恐僅能在少數幾個街區，能找到符合這個價位的房子。但買房子的人，仍有機會找到一些好貨。

根據Zillow網站，洛杉磯市平均房價，徘徊在88萬2000元左右。而洛杉磯大多數社區入門房屋售價，從50萬元至100萬元間，購買公寓可能是小資族更實惠的途徑。以下是洛杉磯時報以40萬元找到的房產。

迴聲公園的公寓，價格39萬9000元。（Eric Charles）

迴聲公園（Echo Park）

在迴聲公園湖（Echo Park Lake）和安吉利諾高地（Angelino Heights）一片維多利亞式住宅，山丘上遍布平房、複合式公寓與公寓大樓。市場上仍有少數公寓價格，介於40萬至70萬間。

其中一間地址2135 Bellevue Ave., #2, Los Angeles, 90026，開價39萬9000元，每月管理費287元。室內約640平方呎，一房一浴。

中世紀的空間明亮，有著白橡木地板和櫃檯，居民彼此之間共享部分空間設施如游泳池等。

洛杉磯市中心

疫情期間因辦公室關閉，買家在遠程工作時選擇獨立屋。這意味社區有大量公寓選擇，也可找到起價35萬元的單位。

位於312 W. 5th St., #619, Los Angeles, 90013，售價40萬元，每月管理費286元。室內約650平方呎，一房一浴。

位於Shybary Grand Lofts的物業，這是一座1920年代翻修過的建築，整個空間有鋼架窗戶，混凝土牆，顯得相當有藝術感。公共設施包括健身房、屋頂泳池、水療中心和日光浴平台等。

韓國城1920年代藝術風格建築複合式公寓。（Eric Charles )

韓國城

Mapping L.A.位於洛杉磯市中心街區，到處是裝飾藝術風格的建築和美食。多套房屋價格約30萬元左右。

211 S. Berendo St., #6, Los Angeles, 90004的物業開價42萬5000元，管理費每月384元。室內約762平方呎，一房一浴。

整體空間有著方格磁磚的頂層公寓，前面有花園露台，上面有著屋頂用餐平台。

位於玩具區的公寓頂層物業。（Rancho Photos）

玩具區（Toy District）

位於420 S. San Pedro St., #631, Los Angeles, 90013，售價39萬7000元，每月587元管理費。室內690平方呎，一房一浴。

該單位位於小東京閣樓頂上，整個社區橫跨洛杉磯市中心東部12個街區。帶著閣樓臥室與私人陽台，位於頂層，引人矚目的混凝土柱，從地板延伸至天花板。該建築享有加州 文物保護法（Mills Act），有助於節省地價稅。

位於泰山納，帶著閣樓臥室的物業。（Rollo Media）

泰山納（Tarzana）

該地的豪宅，通常是演員與運動員落腳之處，但聖費南度谷郊區仍有許多小資族的選擇，少數公寓價格低至20萬元。

位於5620 Yolanda Ave., #204, in Tarzana的物業，開價39萬9000元，每月管理費用312元，平面空間940平方呎，兩房兩浴。

座落在一棟兩層樓建築的頂層，擁有高天花板，起居空間有硬木地板，臥室有地毯，還有私人陽台。