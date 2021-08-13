明年冬天開盤出售 蒙地貝婁千戶新建案受矚目

房屋將採用「Toll Brothers」的標誌性豪華功能建造，例如無縫連接室內和室外，寬敞的大房間以及大廚級別的廚房。（取自Toll Brother官網）

位於蒙地貝婁市（Montebello）的「Metro Heights」社區2019年底宣布動工，由於此地是開放自然空間，目前還在對土地進行改造，不少華人 居民已經注意到該建案。項目計畫在2022年冬天開盤出售，目前價位還沒確定，但預計會受到華人買家的青睞。

蒙地貝婁市雖然不是華人聚居區，但其位置距離市中心和華人區都很近，事實上近年來也慢慢有華裔 居民搬入。華人區雖然一直向東延伸，但也有華人群體需要往返洛市市區工作、經商，並不願搬到太東邊，因此也有南向擴張的趨勢，例如艾爾蒙地市和蒙地貝婁市就是這樣的社區。

房屋將採用「Toll Brothers」的標誌性豪華功能建造，例如無縫連接室內和室外，寬敞的大房間以及大廚級別的廚房。（取自Toll Brother官網）

目前該市正在動工一處預計有上千戶的大型新建屋開發計畫，可能將吸引大量華裔居民南遷，因為該區不僅是華人青睞的新建屋，而且位置非常靠近蒙特利公園市的一側。

華裔買家通常是聖蓋博谷的主力，新建社區尤為華裔買家歡迎。但近兩年來西聖蓋博谷開售的新建房屋中，多達數百戶的大型小區並不算多，因此選擇相對有限。

這處建築開發案位於蒙地貝婁山上，可以俯瞰聖蓋博谷。（記者李雪／攝影）

這處建築開發案位於蒙地貝婁山（Montebello Hills）上，可以俯瞰聖蓋博谷，視野開闊。同時一街之隔就是蒙地貝婁購物中心（Montebello Town Center）集合消費、娛樂、餐飲為一體，包括梅西百貨（Macy's）、JCPenney百貨公司、AMC電影院、各式餐廳等。距蒙市僅幾分鐘車程，距洛杉磯市中心僅八哩。

這處開發計畫將建造1200戶單位的住房，目前正在進行的是第一期工程打造349戶。建商Toll Brothers公司的市場人員對本報表示，蒙地貝婁的新住宅總體規畫社區，是和建商Lennar合作打造。建商看重的是該項目的選址地理位置優越。

建商表示其中大約263畝的地塊將會用於永久自然保護區。（取自Toll Brother官網）

建商Toll Brothers表示，Metro Heights的房屋旨在吸引廣泛的買家，從首次購房者到成長中的家庭，乃至空巢老人的買家。建商相信，該社區的優秀位置，「令人難以置信的美景和度假式便利設施」，將成為一大吸引力。

建商計劃打造度假式小區設施。（取自Toll Brother官網）

最近一年多以來，房價和建築成本都飛漲，該項目預計2022年冬天開盤。建商表示，目前還沒有確定其價位，但小區有各種規格的康斗、聯排屋和單戶住宅設計，從兩臥至五臥不等，買家將有多種選擇以適應他們的個人生活方式。

該建案自1997年就被提出，但遲遲未能順利推動。因為地點是一片自然開放空間，過去不曾開發過，曾遭到一些民眾反對。Toll Brothers市場人員解釋，佔地488畝的社區被優美景色、山坡和開放空間所環繞，而其中大約263畝的地塊將會劃入永久自然保護區，另外36畝將用於公園、周邊步道 和內部斜坡。

Toll Brothers將開發一個可向公眾開放的步道系統，通過步行道和自行車道連接到Whittier Narrows等區域開放空間區域。在Metro Heights社區內，將擁有超過五哩長的步道。步道系統會隨著項目的發展分階段建設，其中包括一條風景優美的長廊、人行道網絡和多用途步道。Toll Brothers還將設計和建造一個5.5畝的公園提供給蒙地貝婁市。

蒙地貝婁市位於華人社區蒙特利公園市東南邊，市府網站顯示，該市人口6萬3921人，以西裔、非裔和亞裔為主。由於該市便利的交通位置，許多公司行號的倉庫、集散中心都在此落戶，因此貨運行業及汽車製造行業尤其發達。