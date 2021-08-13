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房屋售價超標百萬 阿拉米達縣最普遍

編譯組／綜合報導
柏克萊成交價高於定價房屋數量全美最多。（Getty Images）
柏克萊成交價高於定價房屋數量全美最多。（Getty Images）

新冠疫情尚未爆發前至今，北加灣區待售屋超出原標價銷售的情況一直很普遍，可是房屋以超過標價100萬元以上銷售的情況，是一種新現象，在東灣阿拉米達縣等地區尤其普遍。

realtor.com網站新報導稱，東灣城市柏克萊大部分的待售屋超出標價售出，一般情況下，柏克萊的待售屋平均以超標價19%售出，顯示這個大學城在舊金山人口外流情況下，房地產市場的興旺景象。

realtor.com網站研究近1500個美國城市，2021年前三個月的房地產情形，比照房屋出售價格與最後標價。

一棟柏克萊市房屋今年3月間以原標價兩倍售出，成為全國大新聞。「東灣郵遞區號」(Zip Code East Bay) 房地產商迪金斯 (Josh Dickinson) 今年5月間對地方新聞表示，當我的客戶看到東灣比德蒙 (Piedmont) 或柏克萊北區有待售屋標價190萬元，他們立刻會想到，這棟房子最後售價將飆到300萬元以上。

根據Compass房地產公司，過去數年間，灣區各縣中，房地產競標以阿拉米達縣最為普遍。阿拉米達縣待售屋中，85%超過標價售出。阿拉米達縣2021年房屋售價持續上揚，比去年同期高出20%。縣境內柏克萊的中間房價為120萬元。

房地產經紀公司Redfin中介艾佛雷特 (Ena Everett) 今年5月間對媒體表示，東灣房地產市場一直相當興旺，過去一年間尤其熱絡。在屋崙與柏克萊，一般民眾會預期房屋售價會比一般價格高出20%以上，現在供應量低，民眾會預期房屋售價比一般標價高出10%到40%以上，或者更高。

房地產 柏克萊 灣區

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