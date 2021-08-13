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河濱縣莫瑞諾谷2棟集合公寓 逾億元售出

記者啟鉻／綜合報導
內陸河濱縣近日兩棟集合公寓以超過1億元售出。（PE.com）
內陸河濱縣近日兩棟集合公寓以超過1億元售出。（PE.com）

南加內陸帝國地區是全美房市熱點，雖然新冠肺炎Delta變種病毒傳播範圍增加，但內陸公寓、辦公樓交易也持續走強。最近，河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）兩棟集合公寓售出，售價逾1億元。另有寫字樓、醫療服務大樓已高價賣出。

莫瑞諾谷市兩棟集合公寓近日被聖地牙哥投資者買下，總價1億零720萬元。其中一棟公寓Sienna Pointe，有384個單位，買方是Tower16 Capital Partners；另一棟公寓是Heacock Park Apartments，有120個單位。這是該投資商在內陸地區的第五和第六次收購案。

投資公司創辦人之一Mike Farley表示，所購兩個物業均有很大潛力及轉型機會。公寓翻新後，當地居民仍可以擔負起租金

Sienna Pointe集合公寓位於Chagall Court13933號，有休閒區及三個公共泳池。Heacock Park公寓位於Heacock街13325號，有帶頂棚的停車場，一個休閒區以及洗衣房，還有一個公共泳池及水療設施。投資商表示，將支出1000萬元對兩棟公寓翻新，包括裝修公寓、拓展休閒及運動設施，泳池也將整修，增加戶外設施，包括BBQ區、座椅及戶外遊戲等。

此外，河濱市一棟三層寫字樓以1140萬元售出，賣家是Dornin Investment Group。寫字樓面積4萬6089平方呎，位於Vine街3550號。此外，河濱縣棕櫚沙漠市（Palm Desert）一棟醫療服務大樓近日售出，售價430萬元。大樓有9257平方呎，位於Park View街72415號，包括牙科設施、有兩名矯正醫師、一名牙周病醫師及一名牙髓病醫師。

投資 租金 變種病毒

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