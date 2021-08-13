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南加州倉庫搶租風 華人也進場

記者王若然／洛杉磯報導
天馬物流集團董事會董事、財務總監Elizabeth羅。（記者王若然／攝影）
天馬物流集團董事會董事、財務總監Elizabeth羅。（記者王若然／攝影）

南加州房市漲勢近乎瘋狂，但瘋狂的不只有房市，還有搶租倉庫的熱潮。有民眾甚至不提前看倉庫，不管新舊大小，只要有就直接簽約。為何倉庫如今會炙手可熱？背後又是何種經濟利益的牽動呢？

房地產投資公司Colliers資深執行副總裁Tony Phu的執行秘書Nancy Wen說，近期倉庫搶租潮中，有很多華人加入，目前公司80%的客戶都是華人，以前大約只有20%。南加州土地有限，倉庫更有限，搶租潮導致租金大幅上漲，去年倉庫0.95元一呎，現在起步價達1.35元一呎。但因需求量巨大，租客相互競價，最後甚至可能達1.6元一呎。

Nancy說，由於倉庫租賃市場走強，很多以前並非該專業領域的人士也投身這一行，因為專業知識參差不齊，可能會給有倉儲需求的客人造成困惑和不必要的麻煩，從而影響到行業的信譽和口碑。

天馬物流一名工作人員正在整理包裹。（記者王若然／攝影）
天馬物流一名工作人員正在整理包裹。（記者王若然／攝影）

倉庫大熱的背後是疫情中後期中美商機的湧現。根據中國國務院新聞辦公室7月報告，2021年上半年，中國對美國的出口貿易額上漲了34.6%。中美貿易的蓬勃發展，也促使快遞、物流業的發展擴大。天馬物流集團董事會董事、財務總監Elizabeth羅表示，今年集團的業務量提升了30%至40%。

Elizabeth羅說，疫情期間電商崛起，民眾購物方式進一步向網路購物轉變，催生了更多中美間商品的互通。她說，業務量的上漲讓公司不得不擴大倉儲空間，但是在南加州的倉庫短缺，除了倉庫租金價格上漲，物流業也面對運輸成本的增加和招人難的困境。

Elizabeth說，疫情使快遞業大洗牌，約60%的快遞不能承受疫情打擊而關閉。物流業趁機發展多種商業模式，包括快遞，海外倉和一站式服務。在美國華人物流業內，快遞是指由美國將貨物寄往中國的業務，海外倉則是指由中國進口來美國的物流存儲業務。另外有的物流業推出一站式服務，即客戶可以直接在物流公司下單，物流公司直接負責購買、發貨，一站式服務，十分方便。

中美雙方進口的貨物也有很大差別。從美國出口至中國的貨物中，日用保健品、鞋包較多，而從中國來美的貨物較為大件，有戶外用品、汽車零件等。而每年海運的高峰期是10月至下年1月，主要受節日消費需求的拉抬。

中國 美國 疫情

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