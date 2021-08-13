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10年期國債收益率上行 利率應聲回升

記者李雪／洛杉磯報導

自上周以來，十年期國債收益率，連續五天出現對利率不友好的上行走勢，利率應聲顯著回升，平均利率比上周高出0.125%以上。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，上周的利率還是近六個月低點，但很快上漲。主要原因是周五公布的強勁就業報告，這有力地表明經濟復甦走上正軌。而大的波動和新的公司債券進入市場，導致債券供應過剩，致使對其他國債、MBS需求減少。主要股指顯著走高，意味著投資者購買更多股票和更少債券。

兩名聯準會的官員9日表示，美國經濟增長迅速，雖然勞動力市場仍有改善空間，但通脹已經處於可以滿足開始加息關鍵考驗的水平。

亞特蘭大聯儲銀行行長Raphael Bostic表示，他正著眼於第四季度開始縮減債券購買規模，但如果就業市場保持最近的快速改善步伐，他不排除考慮更早開始。

此外，他和Richmond聯儲主席Tom Barkin都表示，根據他們的單獨評估，他們認為通貨膨脹經達到聯準會的2%門檻。這是在考慮加息之前，需要滿足的兩個要求之一。

這意味著聯準會已經看到相關徵兆，可能是時候減少購買MBS了（購買MBS意味著人為地保持低利率，以抵消其支出引起的通貨膨脹率）。

利率 債券 聯準會

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