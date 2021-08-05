加州撥款2100萬 蓋谷建可負擔住宅 可望緩解街友問題

加州參議員Susan Rubio 4日宣布2100萬州撥款計畫，幫助建造可負擔房屋。（記者邵敏／攝影）

加州 參議員Susan Rubio、州眾議員Blanca E. Rubio和社區領袖，4日在蒙特利公園市宣布一項2100萬元的加州撥款計畫，幫助建造可負擔房屋和緩解無家可歸者危機。

Susan Rubio表示，緩解聖蓋博 谷的住房和無家可歸者危機是當務之急。 「我之前成功爭取過560萬元的撥款，這次的2000萬撥款將擴大相關計畫應對危機。此外還有100萬元撥款用於勞工培訓。」

加州眾議員 Blanca E. Rubio指出，撥款還將用於勞工培訓。（記者邵敏／攝影）

加州參議員Susan Rubio表示，緩解聖蓋博谷的住房和無家可歸者危機是當務之急。（記者邵敏／攝影）

此次新聞發布會特意選在蒙市的可負擔住房計畫Mosaic Gardens現場舉行。蒙市市長饒影凡（Yvonne Yiu）說，這個現場看上去就像是豪華公寓，提供給低收入 家庭居住。之前我們一提到可負擔性住房，就會想到是一些高密度的居民房，但事實上像這幢房子就很有檔次，可以美化城市，希望大家對低收入房子改觀。

Blanca Rubio指出，缺乏可負擔房屋、無家可歸者增長是社區面臨的關鍵問題，必須迅速採取行動增加住房供應。「除此之外，這筆撥款還將用於勞工培訓，這是朝著正確方向邁出的一大步，期待繼續與當地社區領袖合作，確保為聖蓋博谷提供足夠的資源。」

克萊蒙（Claremont）副市長兼聖蓋博谷地區住房信託基金會主席Jed Leano說，參議員Rubio爭取的這筆州撥款十分重要，「它將幫助我們啟動低收入住房項目，和在聖蓋博谷某些城市支持的無家可歸者收容所的建設工作。」

阿罕布拉市長黃幼平（Katherine Lee）、蒙市副市長羅霈霆（Henry Lo）、市議員陳贊新（Peter Chan）等嘉賓出席。