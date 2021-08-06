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普利西迪歐崗豪華7房公寓 付47.5萬送走租客 創金山紀錄

編譯組／綜合報導
舊金山擁有美國對租戶最友善的房地產法規，租戶買斷在過去數十年變得更普遍。(Getty Images)
舊金山擁有美國對租戶最友善的房地產法規，租戶買斷在過去數十年變得更普遍。(Getty Images)

根據提交給舊金山市租賃委員會報告，舊金山房東會為了提高租金而嘗試驅逐租戶，甚至支付比過去更多費用給租戶，讓他們自願離開。今年5月，普利西迪歐崗(Presidio Heights)一處豪華7房公寓房東，支付47萬5000元送走長期租客，創下舊金山最高紀錄。

舊金山房地產律師麥克唐納(Steven MacDonald)表示，一些民眾認為此舉太瘋狂，但並非如此。他代表的客戶是一對60多歲夫婦，已在這個公寓居住30年。

即使是接近50萬元的租戶買斷(Tenant buyouts)是舊金山租金控制系統的自然結果，系統使得租戶能留在舊金山，儘管市場力量迫使他們離開。一般情況是，大型買斷會朝向高級單位的長期租戶，他們的每月租金在居住數十年後，仍低於市價。麥克唐納指出，任何舊金山達30年以上租約，租金都被定義僅有市價一半。

依據提交給舊金山市租賃委員會報告，去年有超過330名租戶買斷協議，平均買斷金額為5萬元。租戶聯盟「團結租戶」(Tenants Together)租戶權益倡議人士辛格(Shanti Singh)認為，六位數的買斷顯然是異數(clearly an outlier)。

辛格指出，大部分的買斷都少於六位數，金額在1-2萬間。由於房地產市場相當瘋狂，買斷金額幾乎不足以維持數月生活。

這次獲得47萬5000元買斷的租戶，是位在勞爾倫(Laurel)與華盛頓街(Washington streets)、可俯瞰舊金山灣的一棟六層樓公寓居民，拒絕透露身分。他們是這棟公寓十多個租戶之一，數月來一直抱怨房東整修房屋的噪音問題。

麥克唐納認為，六位數的和解協議是舊金山高端房地產市場領域的改變。舊金山租戶代表律師朗文斯洛夫(Jacqueline Ravenscroft)表示，舊金山擁有美國對租戶最友善的房地產法規，今年租金上漲的法定上限為0.7%。她指出，隨著租賃市場緊縮、租金上漲、租賃管制，都限制房東利潤，租戶買斷在過去數十年變得更普遍，「經濟是買斷背後的動力。若付錢讓某人離開，可在幾年內回收和解金，相當合理。一切取決於有多想讓租客離開。」

舊金山 租金 房地產

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