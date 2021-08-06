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河濱房市投資熱點 集合公寓、工業物業高價售出

河濱訊
河濱市一套44個單位集合公寓，近日以超過800萬元售出。（CBRE）
河濱市一套44個單位集合公寓，近日以超過800萬元售出。（CBRE）

【河濱訊】內陸帝國河濱市一套44個單位集合公寓，最近以800餘萬元售出。另外工業物業以逾200萬元售出。顯示當地物業交易熱絡，仍持續吸引買家購入。

位於河濱市Ramona街3401號的Ramona Oaks集合公寓，擁有44個單位，售出價格835萬元。該公寓分六個部分，包括20間一房一衛浴單位，以及24間二房一浴單位。公寓共兩層，有陽台及停車場。據商業房地產服務公司世邦魏理仕（CBRE）說，新物業所有者打算翻修公寓。

河濱市一個面積為1萬4920平方呎的工業製造廠也在近日售出，售價260萬元。該物業建於1981年，位於Doherty街12351-12355號，包括三個建築物，位在Buchanan工業區內。商業房地產仲介未公布買家資訊。

中介公司代表斯密斯指出，南加內陸工業區持續成為全美投資熱點。由於這些物業的性質及位置，還有千餘位買家希望通過該仲介公司，表達對投資內陸工業物業感興趣。

據「商業觀察者」（Commercial Observer )報導，總的看來，市場需求超過供應，任何新物業都被投資者很快買下，物業保持低空置率。內陸地區物業空置率約為2%，也是全美最低。而且南加州工業不動產在全美也是最熱點，2021年要比先前更熱一些。

投資 南加 房地產

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