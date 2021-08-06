南加工業不動產 第2季火熱 洛杉磯仍最貴

南加各區工業不動產市場2021第二季現況都相繼火熱。（美聯社）

Newmark國際商業不動產的資深經紀人簡志誠 (Johnson Chien)介紹，南加各區工業不動產市場2021第二季現況都相繼火熱。洛杉磯地區仍是最高價格，不過內陸帝國的空置率也幾乎相當，聖蓋博 谷的租金 漲幅同樣驚人。

聖蓋博谷

由於包括FedEx在內的幾家公司，於本季大舉遷入聖蓋博谷，空置率達到前所未有的新低。各家企業對於擁有現代化設備的廠房更是爭相競逐，租金價 格節節攀升，市場轉租率僅有0.2%。有鑑於內陸帝國市場如今的空置率已來到1.7%，相信聖蓋博谷在多數經銷商面臨合約更新之際，將會有另一波租金價格的成長。本季聖谷的租賃約中，超過5萬平呎的大型廠房，平均租金漲到每月每平呎一元的高價，較去年同期增長33.3%。此外A級物業的租金高價也一併帶動其他較為老舊的廠房。

內陸帝國

本季內陸帝國的市場空置率降到1.5%，幾乎與洛杉磯市場相差無幾。建物一釋出就遭各廠商的競價戰。企業租戶租下了過去12個月以來所釋出2090萬平呎新建物的87.8%，其中包括亞馬遜、Skechers、斯巴魯，以及FedEx在內的多家大企業。2021上半年無論新簽還是續約，空間大於10萬平呎且高度在30呎或以上的大型廠房，平均租金已達到每月每平呎0.71元，較去年同期大漲29.2%。而在6月下旬內陸靠西的市場，就有部分合約價格甚至高於每月每平呎1元。也有許多企業在合約更新時，選擇直接同意物業主所開出的條件，且毫不爭取協商的機會，以確保能順利續租。

洛杉磯市

洛杉磯市場空置率已連續37季穩坐全國最低，租金價格躍升幅度就今年第一季與第二季所呈現的數據來看尤為明顯，從第一季的每月每平呎0.96元至第二季的1.15元，漲幅高達20.2%。截至6月下旬租價協商更是達到約每月每平呎1.20元高價，預計至今年年底，租金價格恐將持續攀升。新物業更受歡迎，過去五年半內所建造，且超過5萬平呎空間的倉儲物業，在2021上半年度的新簽約中，平均每月每平呎已達1.04元，較2020年更上升了13.9%。