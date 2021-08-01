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世報牛年理財講座╱跨國資產 善用贈與節稅

記者啟鉻／洛杉磯報導
主講人廖彬淳。（資料圖）
主講人廖彬淳。（資料圖）

世界日報舉辦「牛年理財系列」講座，30日晚舉辦第五講「跨國資產規畫」。邀請紐約人壽加州分公司資深理財顧問廖彬淳（Benson Liao），高端理財規畫專家、紐約人壽商業規畫顧問法學博士Joel S. Liu主講。解答跨國婚姻家庭規畫、跨國資產轉移帶來法務和財務相關問題等。

Joel S. Liu首先就聯邦遺產稅和贈與稅豁免額作了說明，他表示，在美國每年免費贈與額是1萬5000元，在這個額度之內不需要申報及繳稅。若贈與配偶，就有說法了。若贈與人是美國公民身分，配偶也是公民，財產可以互通，可以隨便送沒有任何上限。若配偶是綠卡身分，每年只能接受15萬9000元的贈與。若解決這個上限額問題，可以委託律師做一個合格家庭信託（QDOTs)，可以無上限贈與給非公民配偶，但是操作比較複雜。提醒，可以通過每年15萬9000元的贈與稅免稅額，轉入不可撤銷險信託，為非公民配偶提供資金，並免稅傳承給子女及後人。

談及海外公司付錢幫助美國居住個人買保險，收取保費問題。廖彬淳認為，大部分美國保險公司不會收取這個保費，原因是，資金來源不清楚，除非能證明個人與海外公司有股份。建議海外公司應將保費匯到美國給個人，再去由個人去支付保費，如此清清楚楚。至於為什麼海外公司匯一筆錢到美國給人個人呢？一旦國稅局查稅，本人必須有足夠理由說服國稅局。海外一家公司為什麼匯錢給在美國居住的個人，原因包括，海外公司支付美國個人薪水，是收入就需要報所得稅，再就是在海外處置一些資產，獲得收入，就需要報增值稅，還有就是個人向海外公司借錢，是否有雙方協議，這些都要有說法。

至於非美國公民的外國人將LLC股份轉給子女，是否涉及有形資產或無形資產。廖彬淳表示，因為國稅局在決定時，兩者都有可能，要看運氣了。並沒有標準答案。最好的建議是，在海外成立一個公司，比如香港或其它別的地方，有這家公司控股美國的LLC公司，這種方式可以從海外做一個無形轉移，不太容易引起國稅局關注，即使國稅局查問，也可以說服國稅局。

有參與聽講者提問，他來自台灣，與太太現在都是美國公民，台灣家族公司已經上市了。家族將部分股票贈與他，是否有問題？廖彬淳表示，完全沒有問題。最好的辦法是在海外就做好變更名字的程序。只要價值超過十萬美元，就需要在美國申報，向會計師說明一下，申報但是不用繳稅，這個過程是必須要完成的。

同時主講人提醒，購買了一份人壽或其它保單後，最好時常拿出來看一下，是否內容需要更動，勿要買完就放在抽屜裡萬事大吉了，需要經常與保險專員溝通。

主講人Joel S. Liu。 (資料圖）
主講人Joel S. Liu。 (資料圖）

美國公民 國稅局 保費

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