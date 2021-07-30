我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

洛杉磯縣物業估值連11年成長 同比增3.7%

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛縣境內的物業估值為1兆7600億元，比去年增加3.7%。(unsplash）
洛縣境內的物業估值為1兆7600億元，比去年增加3.7%。(unsplash）

洛杉磯縣物業估值已連續成長11年。洛縣估值官辦公室近日公布，洛縣物業估值為1兆7600億元，比去年多629億元，等於增加3.7%。

洛縣估值官Jeff Prang表示，在創新科技協助下，持續提供公正精確的物業稅徵稅名册（ Assessment Roll）。這筆高達170億元的物業稅收，主要用於資助公共教育、第一線緊急救援人員、公共衛生、及各城市的公共教育服務等項目。

Jeff Prang說，物業銷售為估值貢獻了449億元，88億元來自新的建設，13號提案規定調整後的消費者物價指數(Consumer Price Index) 也為洛縣增添164億元 。根據第9號提案，洛縣有近90%業主看到約1.036% 的調整，包括258萬筆土地，188萬5000棟獨立屋、25萬190棟公寓、24萬8293個商業地產等。

雖然洛縣物業價值增加，但包括機械、大型用具、船、飛機等商業用的個人財產價值，卻少了55億元，估值官Prang推測，應是與商家受疫情影響有關。

他說，洛縣總物業估值成長雖然是好事，但有很多其他因素，都在說明經濟已受到疫情影響而有所放緩，就好比房市在疫情期間變得異常活絡之際，中小企業則因疫情變得很難生存。

洛縣 疫情 教育

上一則

洛杉磯縣哈岡學區教委會 推翻設立遊民服務中心計畫

下一則

規畫跨國資產講座 30日助民眾面對新稅法

延伸閱讀

屋崙華埠互惠區 徵評估費加強治安、加強清潔

屋崙華埠互惠區 徵評估費加強治安、加強清潔
紐約最惡劣房東 樓宇每月1183項違規

紐約最惡劣房東 樓宇每月1183項違規
唯一華裔 羽球選手舒之顥 獲選LA28運動員委員

唯一華裔 羽球選手舒之顥 獲選LA28運動員委員
大洛杉磯國民智庫 熱議國民黨統獨立場

大洛杉磯國民智庫 熱議國民黨統獨立場
南加Rite Aid員工阻止偷盜被殺 一凶嫌落網

南加Rite Aid員工阻止偷盜被殺 一凶嫌落網
洛杉磯加大女主管被控污錢用於個人旅行

洛杉磯加大女主管被控污錢用於個人旅行

熱門新聞

非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

2021-07-23 18:45
陳海翔及陳海晴兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

2021-07-25 15:36
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
被養父、哥哥性侵至懷孕，女孩提吿。（Pexels）

住寄養家庭遇色魔兄、父至懷孕 20年後她不再沉默

2021-07-22 17:00

超人氣

更多 >
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震