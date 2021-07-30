南加內陸房市火爆 標蒙市、艾辛諾湖市再增住房建案

內陸最大開發案Ontario Ranch。（記者啟鉻／攝影）

南加州 內陸帝國（Inland Empire）房市交易近來成為全美熱點，據華人經紀說，部分住宅尚未建設完就已經被買家簽約買走，有的甚至一次性付全款。一些城市的住房建案一個接一個，建築工地非常繁忙。

最近，河濱縣標蒙市（Beaumont）、艾辛諾湖市（Lake Elsinore）又有兩塊空地交易成功，建商準備建設總計約1250個單位住宅。

內陸房市火爆，也帶動土地交易價格上漲超過以往。

建商Meritage Homes準備在標蒙市開發850個單位住宅，另一建商KB Home擬在艾辛諾湖市開發400個單位住宅。位於標蒙市的建案用地，是開發商從土地所有者SunCal公司獲得，所出售的是先前建設3300個單位住宅建案剩餘用地，位於Tukwet Canyon高爾夫球場附近，該高爾夫球場屬於PGA Morongo Golf Club。這筆土地交易案，是建商Meritage Homes在南加 州公司涉及的最大一塊開發用地，計畫在2022年末前完成入住。

艾辛諾湖市住宅開發案位於市區北部，用地原屬於橙縣Spectrum Communities所有，原建案名為Terracina project，擬建設400個單位獨立屋，預計2022年中期完工入住。

土地交易中介公司Province West發言人表示，以上土地交易案是內陸地區開發案持續擴展的一部分，華爾街 一些建商也希望在內陸房市取得更大利益。自2020年10月以來，已與五家不同建商，完成五筆，涉及超過500個單位住宅用地交易，與之差異較大的是，過去十年，該中介公司才完成六筆類似土地交易。也可以說明近來內陸地區土地交易熱度，是先前無法相提並論的。

2021年初，SunCal宣布出售在河濱縣卡利梅薩市（Calimesa）的一塊土地，面積有2590畝，可以開發3052單位住宅，社區名為Summerwind Trails，建案因故尚未啟動。該土地的買主是位於巴沙迪那的一個建商。

據土地交易顧問公司專家稱，內陸房市火爆，土地交易熱絡，自2020年6月至今，土地交易熱潮將內陸西部地區，包括標蒙市、卡利梅薩市等地土地價格推升了9%。從2021年年初到現在，僅在標蒙地區，5000至7000平方呎土地價格上漲了近20%，達到17萬5000元至19萬元。

土地交易中介Doug Jorritmsa表示，由於住房購買需求強勁，且房市庫存有限，內陸住宅開發用地價格持續攀升。在較容易獲得土地的標蒙市，地塊價格上漲顯著。

內陸地區新屋銷售異常火爆，據不動產數據統計機構DQNews調查結果，自2020年5月至今，內陸地區建商完成交易新屋超一萬個單位，而五年前平均每年交易新屋8576個單位。另據RCLCO不動產諮詢公司數據顯示，位於安大略市的最大開發案Ontario Ranch，獲評2021年上半年全美住宅交易最快的七大社區之一，在六個月間，共有501個交易，而在2020年新冠肺炎發生12個月間，有339個交易，增加了約48%。