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SPAC上市快 私募預告降風險

記者李雪／洛杉磯報導
UHY國際會計師事務所旗下的顧問公司負責人Chrystal Li。（本報記者╱攝影）
UHY國際會計師事務所旗下的顧問公司負責人Chrystal Li。（本報記者╱攝影）

中美會計師協會年會上，美國知名註冊會計師公司，也是活動贊助單位優華揚（UHY）的兩名代表，介紹了SPAC上市。

代表Crystal Li介紹了優華揚公司以及所提供的業務，概括介紹目前SPAC市場情況。SPAC也就是「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company），在過去一年裡眾多的獨角獸公司，都通過SPAC公開上市。她列舉數據表示，在過去兩年，無論在美國還是亞洲地區，通過SPAC上市的公司數量都數倍增長。她介紹SPAC的關鍵特點，指出整個過程只需9至24個月。

代表Yuta Chen對比傳統IPO上市，和SPAC的各方面異同對比。指出SPAC在當下的市場情況下，上市可以更快。由於其自身的光環，可以吸引一些優質的保薦人（Sponsor）和私募投資人(PIPE)。此外也能通過試水，以及私募預告來降低風險。

但SPAC也存在一定風險，例如股東的投票和贖回會帶來一定的程序風險，SPAC還有一些傳統的市場負面印象。另外還會有一些「成本」，比如保薦人的乾股（promote）以及認股權證（Warrent）的攤薄（dilution），即便保薦人的乾股比例可以商榷。

隨後Yuta Chen介紹了如何準備SPAC上市的過程，包括團隊需要準備的成員角色，如何尋找精算師。Crystal Li則介紹了「去SPAC化」（de-SPAC）的過程，也就是和目標企業併購，代替SPAC成為上市公司的過程。

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