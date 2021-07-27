銀行貸款買壽險 獲取投資回報

中國信託銀行CTBC的Christopher，發表「向銀行貸款借錢購買人壽保險」的主題演講。（本報記者／攝影）

中國信託銀行CTBC的Christopher，在中美會計師協會舉辦的線上年會上，發表「向銀行貸款 借錢購買人壽保險 」的主題演講。

Christopher指出，從海外移民過來的高資產客戶，對於向銀行貸款借錢購買人壽保險這個話題並不陌生，但對美國客戶來說，這相對是比較新鮮的話題。以往通常只有職業操盤手，願意向銀行借錢購買人壽保險，普通人會覺得風險太大，但現在越來越多的大客戶在購買大額人壽保險時，會用融資的方式購買人壽保險，獲得最高的回報率。

Christopher表示，在過去的十年，人壽保險已經從單純的保險轉變為理財商品，人們通過購買人壽保險，從中獲取相應的投資 回報。

那麼人壽保險究竟有沒有這樣的理財功能呢？Christopher認為，目前大部分客戶購買的人壽保險都是指數型保險，這是比較新的產品，但是同樣的產品，同樣的公司，跟不同的經紀購買，就會有不同的回報，因為產品的具體設計不同，就會從5.1%的回報率增加到6.7%。

Christopher說，向銀行貸款借錢購買人壽保險，首先要計算投資回報率，怎樣設計才能達到最高的回報率，銀行如果願意以2%—3%的利息借款，而回報率達到6%—7%，那麼其間的回報率就會非常可觀。

向銀行借錢買人壽保險，是否安全？Christopher認為，銀行如果願意借錢，那就表示安全，銀行借錢就是願意跟客戶共同承擔風險，Christopher指出，指數型壽險的回報率大概在6%—7%，而它的風險程度介於現金與債券之間，遠遠高於其它大部分性投資項目。