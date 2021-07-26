美國互惠財富集團Skyvision 12大業務服務客戶

美國互惠財富集團Skyvision負責人Tiffany Xu表示，過去一年互惠財富擴展了12大業務，值得多多利用。（記者楊青／攝影）

美國互惠財富集團Skyvision負責人Tiffany Xu 24日在中美會計師博覽會表示，過去一年互惠財富集團擴展了12大業務，匯集全美會計和金融理財精英，提供專業培訓平台，也為會計和理財業者提供更多的客戶，值得多多利用。

Tiffany Xu表示，最近兩年互惠集團創造全新專業平台，從2018年以來贊助很多社區活動，支持學生獎學金和專業平台。去年以來通過雲端和線上培訓，吸引全美2000多位有執照的財經和金融經紀人加入，因此促進了互惠集團業務的發展和升級。本來是專精保險 和理財，但現在發展到12大業務，比如保險理財、房產貸款 、稅務管理、家族辦公室、貸款、信託和教育等等，同時建立了很多新系統和全球化的平台，不僅更好服務大都會華人 ，也幫助了外圍社區華人更快得到財務信息和更新。

Tiffany Xu表示，互惠財富集團的服務項目，包括協助會計師取得證照，提供很多免費培訓，互惠從周一至周六有六天免費提供專業和執照課程，可供會計師跨界或升級培訓之用。疫情後互惠也擔當中央厨房的功能，從周一到周五提供金融理財的培訓和後台服務，幫助會計師擴展業務。她表示，互惠集團平台上有7萬多華人客戶，包括來自香港、中國大陸和台灣的客戶，加上4000多位有經驗的經紀人，可以更好服務大家。