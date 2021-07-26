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避免遺產認證新法 房地產轉讓死亡契據

記者李雪／洛杉磯報導
會計師暨律師童志敏。（本報記者／攝影）
會計師暨律師童志敏。（本報記者／攝影）

中美會計師協會年會上，會計師暨律師童志敏（Derek Tung）講解「最新的避免遺產認證方法」。

童志敏表示，避免遺產認證方法通常有兩類，首先是通過受益人或共同擁有的財產，也就是常說的財產聯名或共同人。大多數民眾都知道，人壽保險收益、退休帳戶、銀行帳戶、生前信託資產等都可以加受益人。

但其實還有一個最新的方式值得了解，那就是加州近來開始允許「房地產轉讓死亡契據」，這意味著房產也可以加一個受益人上去。比如加上孩子並登記後，生前可以隨時買賣、改動，但假如有不幸，房地產就可以給孩子，而且80%以上需要認證的理由都可以免除。他表示這種方法是最簡單，而且如果主要資產是房地產，最好可以做這種契據。

不過聯名雖然能解決大部分問題，但也不能解決全部問題。他也列舉了一些聯名無法解決的情境。

第二類方式是簡化遺產轉讓。他表示起碼有兩種情況可以簡化，比如個人財產價值不超過16萬6250元，就只需填寫表格宣誓並在法院記錄就好。如果財產是人壽保險或退休金，銀行或保險公司也都會有表格，讓當事人填好並公證。但這不包括如汽車、輪船、活動屋、信託等財產。

另外，假如所有財產都是婚姻階段買下的，也就是結婚後買的，即使沒有寫配偶的名字，也可以很簡單地轉到配偶名下。操作方式和上一種類似，不過需要在法院做，因此會需要律師，但費用其實也算低，時間也會很快。

保險 房地產 退休金

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