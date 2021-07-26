IRS專員 講解抵稅福利與優惠

國稅局外展處長Derek Ganter。（視頻會議截圖）

中美會計師協會2021專業博覽會暨年會，25日邀請國稅局 (IRS)三名專家講員，講解國稅局多語言資源和服務、子女抵稅額（Child Tax Credit）、低收入 家庭福利優惠、各類型的退休計畫和教育優惠額等。

國稅局外展處長Derek Ganter表示，國稅局和中美會計師協會的合作是榜樣，更重要的是通過合作建立良好關係，從而幫助納稅人。無論紓困金發放還是將展開的兒童福利紓困，國稅局都致力於外展工作，因此和中美會計師協會合作，能觸及到更多需要幫助的人。

國稅局公共事務聯絡處稅務華語專員Rose Huang，介紹國稅局多語言資源和服務，除了官網上有許多資源，也有多語言服務，民眾只要在主網頁的右上點擊「English」字樣，下拉便可以選擇多種語言。最方便的是現在國稅局有電話口譯服務，翻譯超過350種語言。

另一位華語專員Cathy Ryan，講解子女抵稅額。她表示2021年的子女抵稅額有所擴大，包括最高額增加到3600元，17歲以上的子女也可符合要求，還有2020年每位合格子女最多可獲得1400元的退稅，而2021年則可以有機會獲得全額退稅等。但也有一些資格要求，包括主要居所需在美國，納稅人須有社會安全號（SSN）或個人報稅識別號碼（ITIN），調整後的總收入需符合一定數額，以及對合格子女也有一些要求。

而子女抵税額預付款(AdvCTC，Advance Child Tax Credit)則預估2021年子女抵稅額的預付款，會根據最新一年的報稅表所提供的信息估算，會按月發放，從今年7月15日開始到12月15日，金額高達2021年子女抵稅額（CTC）總額的50%。已經提交2019或2020或使用非申報者註冊工具的人，應該會自動獲得AdvCTC，通常沒有報稅的人可能需要使用非申報者註冊工具。

她還介紹了低收入勞力所得補助（Earned Income Tax Credit），在國稅局官網上該計畫也有中文網頁，包括申請人資格、合格子女規則、如何申請等資訊等都有。她強調2020年重要變更是，如果2019年勞力所得（Earned Income）高於2020年，則可以使用2019年勞力所得，計算2020年低收入勞力所得補助。

Rose Huang並介紹了各類型退休計畫，包括傳統IRA、羅斯IRA、401(k)、403(b)、員工儲蓄激勵匹配計畫、自雇退休金 計畫（SEP）、工資扣除IRA等。另外還介紹了兩種教育優惠抵稅額（Education Credit），包括AOTC（全名是American Opportunity Tax Credit ）和LLC（全名是Lifetime Learning Credit）的異同，以及如何申請，民眾也可使用國稅局網站上的在線互動工具查詢自己是否有資格。