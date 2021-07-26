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年過50歲 應定期做健康檢查

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
蔣安邦建議50歲以上女性定期做的健康檢查項目。（線上截圖）
蔣安邦建議50歲以上女性定期做的健康檢查項目。（線上截圖）

進入老年後開始出現一些「老年病狀候群症」，器官及身體都開始出現變化。中美會計師協會24日舉辦線上年會，醫師蔣安邦以「老年健康與醫療管理」為主題演講，鼓勵50歲以上長者，最好固定進行一系列的常規篩檢及測試，並接種流感疫苗，因為「預防勝於治療」。

蔣安邦表示，年長者在情緒上容易憂鬱及焦慮，不只記憶力開始退化，認知也開始缺損，肢體更是易出現肌肉萎縮等症狀。有些長者感應器官退化、食慾開始變差、營養不良，有些長者則莫名出現暈眩症狀、尿失禁、甚至有睡眠障礙，以上都算在「老年病狀候群症。老齡的身體及生理變化，也開始影響他們的健康及生活方式。

要想預防快速老化，蔣安邦建議年長者，平時得均衡飲食及定期鍛煉，這兩者的配合有助於改善老年人的慢性病。年輕人及中年人也應當重視。另方面也最好定期進行一系列的常規篩檢及測試，例如：大腸癌篩檢、乳房X光、子宮頸癌抹片等。大腸癌及乳癌若儘早發現，均可得到完善治療甚至有機會痊癒。接種流感疫苗對老人來說也是相當重要，接種可有效預防肺炎以及流感併發症

老人家也得多注意家中安全，事先採取預防措施，尤其特別要預防老人家跌倒，一旦跌倒往往將為老人帶來嚴重的健康損害。

蔣安邦建議50歲以上男性定期做的健康檢查項目。（線上截圖）
蔣安邦建議50歲以上男性定期做的健康檢查項目。（線上截圖）

流感疫苗 篩檢 併發症

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