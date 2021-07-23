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加價也搶不到房 南加高房價嚇退買家

記者謝雨珊／洛杉磯報導
一些正在找房子的買家，必須與全現金出價的買主較勁。競爭壓力過大，部分買家決定乾脆先退出市場。（本報檔案照）
一些正在找房子的買家，必須與全現金出價的買主較勁。競爭壓力過大，部分買家決定乾脆先退出市場。（本報檔案照）

房屋價格瘋狂上漲，但「全國房地產商協會」(National Association of Realtors) 最新分析報告指出，美國房屋銷售量已連續四個月下降，高房價讓一些不願加價競爭的族群，選擇暫時退場觀望。

位在洛杉磯縣西柯汶那（West Covina）的一棟獨棟屋上市價為72萬元，有意購屋的一名華裔買家願意加價5萬元，沒想到三天內又有其他買家加價超過10萬元。跳躍式的加價嚇退了這名華裔買家，他決定等這波加價潮退卻後再看房。

據CNN報導，加州居民安德尼根 (Steven Andranigian) 夫婦希望在南加州購買第一棟房子，預算為50萬元以下，但許多房子在他們還沒來得及出價時就被買走了。安德尼根曾兩度要求進行出價前房屋檢查，結果遭到當面嘲笑，買房過程中五度出價，最後還是鎩羽而歸。他們決定繼續租屋，等待市場降溫。

南加資深地產經紀袁立功統整經手的案件指出，現階段大約有10%至15%的買家開始退場觀望，有些是看準了房子加價、但還是買不到房子的族群，有些則屬於冷靜理智的買家。不過他坦言，其實「如果這些人不買，還是有人會買」。他說，收入高、下手比較衝動的買家，若急著買房，通常都會跟風加價，因為現在不加價，根本搶不到房。

他提到，暑期是購屋旺季，搶房現象比較常見，但9月之後將漸漸淡化，12月聖誕節期間通常是購房最淡季，屆時房源也通常會比較多一點。建議民眾若不想加價購房，可選擇在房屋貸款利息高一些，或者房源多的時候再買房。

房貸機構房利美 (Fannie Mae) 今年6月的「購屋信心指數」(Home Purchase Sentiment Index) 顯示，只有32%消費者認為，此時是買房子的好時機，創下新低紀錄。

房利美資深副總裁兼首席經濟學者鄧肯 (Doug Duncan) 指出，對於打算購買人生第一棟房子的租屋族來說，此時不願進場購屋的原因就是價格太高。一些正在找房子的買家，必須與全現金出價的買主較勁。競爭壓力過大，導致部分買家決定退出市場，等待一陣子再評估有哪些選項。

加州 南加 華裔

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