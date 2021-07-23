房價已到高點？地產經紀不以為然

南加州房地產價格從去年7月迄今，一直都是兩位數在成長。（Getty Images）

南加州 房市熱絡，有能力買屋者瘋狂出價，無能力買屋者只能一旁興嘆，究竟這波房屋火熱程度到底可維持多久？民眾現在到底是該進場還是該觀望？

南加 州全美房地產 經紀協會講師吳程遠表示，加州是移民重鎮，房地產熱絡程度十分驚人。在疫情沒有進一步增溫的前提下，他估計房市熱度大概可維持至今年底。南加州資深地產經紀袁立功則認為，這波購房熱潮估計可維持至少到今年第三季。

根據全美地產經紀協會最新預測，2021年30年固定房貸利息平均為3.2%。吳程遠解析，現在判斷房地產火熱程度，共有四個重要指標，分別為：第一、就業率是否攀升？第二、房貸利息是否走低？第三、房源供應是否充足？第四、新冠疫情控制是否得宜？

許多人在這段不穩定期間，希望趁物價還沒全面上漲之際，將資金投注在保持度高且回報率高的房地產上。他認為，若能在此時取得不錯的房貸利息，無論是對自住或投資來說，可算是進場好時機。目前房市仍處於短缺情況，他相信很多投資人對於未來聯準會加息、通貨膨漲都已有心理準備。

袁立功則表示，南加州房市價格從去年7月迄今，一直都是兩位數成長。整個加州平均房產銷售量比去年漲了80%，價格也比去年同期成長30%，目前價格已走在歷史高點。

「現在買房若不加價，幾乎買不到」。袁立功說，按照現況來看，只有缺房且需要自住的民眾，且鎖定低貸款利息，才會在房市火爆時不惜加價買房。另一批買房意願較高的，則是高收入但低頭款的首購族。

很多人認為房市已泡沫化，但袁立功不認為。他說，如今的房屋銷售數字沒有顯示泡沫化跡象，況且聯準會必定會控制好利率。他建議，不急著買房的民眾，可以等到10月之後再進場，通常淡季房源較多，不過他了解每人進場原因都不同，最好還是看個人的因素而定。