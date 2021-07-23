南加房市熱度太瘋狂 凶宅也高價搶購

新冠疫情以來，南加房市熱度不減反升，且已經到了接近瘋狂的程度。（本報檔案照）

新冠疫情以來，南加 房市熱度不減反升，且已經到接近瘋狂程度。洛杉磯華人 聚居的縣屬地羅蘭岡，今年一間剛發生槍殺案的凶宅，上市之初就收到大量潛在買家出價（offer），不到20天就成功售出，且最終成交價格比賣家開價還高3萬元。

連凶宅都搶著買，南加房市實在是過於狂熱！

今年2月24日，洛縣警局核桃分局接到求救電話，趕往羅蘭岡Villa Clara大街一幢獨立屋內。警員到達後，發現兩名男子倒在屋內，頭上有傷，均已身亡。洛縣凶案調查組趕往現場調查，證實兩人死於槍殺，凶手殺人後逃逸。這棟發生雙屍命案的凶宅約1131平方呎，3房2衛浴。

據房地產交易平台Zillow數據顯示，房屋在凶案發生後的20天，也就是3月12日上市，標價56萬5000元，相比其2016年出售價格49萬8000元，高13.5%。房屋上市三天，賣家接受其中一個買家offer，房產交易進入第三方託管（escrow）階段，並在4月1日完成交易。最終成交價格為59萬5000元，比賣家最初開價高5.3%，也就是3萬元。

華人張女士近期打算趁房屋貸款利率低，購買一套自住房。因為上述羅蘭岡這套房子，標價比同地區房子低一些，張女士因此與賣家經紀聯繫，表達買房意向。張女士說，賣家經紀在雙方最初的接觸中，就直言不諱這是凶宅。還說房屋已經收到許多來自買家的出價，要想有競爭力，出價須高於賣家開價。

因為是凶宅，再加上須加價購買，張女士便沒有再考慮這幢房屋，沒想到兩周後，房屋就已經完成交易，且從時間上判斷，買主可能是現金買房。這讓張女士不由得感慨，連一幢凶宅，都要拿現金加價去搶，南加州如今的搶房大戰，實在是太瘋狂。

事實上，去年以來全美房價 飛漲，波動幅度相當驚人；在華人眾多的南加州地區，幾乎已在近一年時間內，連續以兩位數速度上漲。美國房價的領先指標CoreLogic顯示，全國「年漲幅為13%，為2006年2月以來的最高水平」。與2020年5月相比，5月房價上漲15.4%。CoreLogic經濟學者預計，到2022年5月，房價將持續上漲3.4%。

租屋網Realtor.com的數字顯示，現在有20%的購屋者須超出原定預算才能買到房子；10%需要取消所有附帶條件才能買到房子；願意提供全額現金的首購族，比率從正常水平的10%上升到15%。經濟學者George Ratiu直呼「這不是正常的市場」。