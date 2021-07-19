GOAT網站認證 杜絕仿冒運動產品

GOAT共同創始人盧艾迪希望透過網站認證，讓所有消費者網路上購買的運動產品都是真貨。（CNBC）

歷經一次上網買到假的Air Jordan 5 Retro Grapes「喬丹經典球鞋」經驗後，Daishin Sugano與柏克萊加大的同學盧艾迪（Eddy Lu，譯音），創建了GOAT Group銷售平台，通過驗證贏得各地運動鞋迷信任，如今成為市值37億元的企業。

這個總部位於洛杉磯 的企業，已擴展至奢侈品服裝銷售，在170個國家／地區擁有3000萬名會員和60萬賣家。今年6月，大牌投資 者向他們再注資1億9500萬元，使該企業自2015年以來總融資 達3億9260萬元，估值達37億元左右。

洛杉磯時報報導，GOAT以「有史以來最偉大」（Greatest of all time）一詞縮寫命名，計畫用這些資金擴展業務，更深入涉及街頭服飾和名牌服飾，近一步將最大競爭對手拉開距離，如總部位於底特律的StockX。

GOAT執行長盧艾迪和公司首席產品官Sugano剛開始在iPhone的一系列99分錢APP應用程式上創業。2015年公司成立不久，應用程式經常出包，購物者憤怒，造成黑色星期五，零售價出售數量有限的稀有運動鞋噱頭適得其反。

然他們通過創投融資堅持下來，包括Upfornt Ventures、矽谷領先風投公司Andreessen Horowitz等幾輪融資，隨後更吸引愈來愈多大型支持者，Foot Locker Inc.於2019年投資1億元，該公司系統愈來愈強大。

與其他大型轉售平台不同，GOAT配有精心的平台設計和專業拍攝待售鞋款照片，不僅是一個中介平台，在鞋子包裝和最終發貨前，還有嚴格的認證過程。

盧艾迪說，該公司在內部進行所有產品認證，使用人工智能技術輔助。技術和人工驗證格外重要。盧說，「你不能只看圖片，因鞋子和感覺、氣味都有關係。」

客戶有時會在Instagram上抱怨，驗證或運送商品時間過長，此外，也仍有不少人試圖通過該平台販售假貨。

2019年GOAT抓獲7200萬元假鞋，高於前一年的3400萬元。盧說，「隨著我們市場增長，商品總值上揚，肯定會有更多詐欺進入系統。」

2018年公司收購Flight Club，這是一家在紐約、洛杉磯和邁阿密設有商店的運動鞋寄賣商店，擁有市場上所有運動鞋品牌，也提供運動鞋愛好者聚會。

近期GOAT進軍奢侈服裝領域，開闢另一業務。盧說，這能更深的滿足主要客戶、Z世代和千禧世代買家需求，這些族群占GOAT客戶的80%。

與此同時，2019年底，GOAT從主要的二手產品轉向奢侈品和街頭服飾與配飾，與350個品牌合作。

盧希望公司能替客戶，準備從頭到腳的一站式服務，包括價格高低、奢華與實惠、全新或二手。

部分同業認為，他們並不擔心GOAT會成為下一個亞馬遜，從而壟斷他們的業務。

Cool Kicks共同所有人Adeel Shams說，GOAT平台有助於整個運動鞋市場，給運動鞋文化帶來更多的炒作與需求。「該公司擴張，實際上會幫助我們，因為它替運動鞋提供一個更大的市場。」