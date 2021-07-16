未來住房「預鑄屋」比傳統房屋更便宜耐用

Boxabl設計的預鑄屋可以折疊，減縮了吊裝空間，但也仍需至少集裝箱能進入。（Boxabl）

「預鑄」在建築業並不新鮮，在建築史上早已被標籤為「未來的住房」或「現代的住房」等，亞洲各國的建築速度快，大多歸功於許多已經在工廠預製好的部件。不過在美國 的預鑄屋又稍有不同，大多是一整個獨立屋。

其實美國早在上世紀初就有這樣的嘗試。例如大型連鎖百貨Sears曾在1908年至1940年期間，在北美銷售了許多「目錄住房」（Sears Catalog Homes），消費者只要在商品目錄上選好款式購買，預製好的建材便會送上門，屋主可以自己拼裝。

如今網路時代便利、人工費用昂貴，以及各地放寬加建屋（ADU）的法規，讓預鑄房屋再次走入大眾視野。預鑄房屋製造商稱他們的產品比傳統房屋更便宜、更耐用、建造速度更快。這其中有什麼門道呢？

事實上，任何房屋都會有在工廠預鑄的部分，通常所謂的預鑄屋（Prefabricated homes），其依賴工廠的部分更多。而根據其在工廠完成的程度，也大致可以分為板材組裝屋（Panelized House）和模塊屋（Modular House）。

板材組裝屋是確定好樣式圖紙後，在工廠裡分別做好帶有門窗的牆面、桁架、地面、屋頂，裝入集裝箱送至現場，再組裝而成。模塊屋在工廠裡就已是成型的屋子，運到現場則減少了大量組裝工作，例如集裝箱屋，或是民眾常在高速路上看到的由加寬拖車載著的屋子。近來因為馬斯克 居住而大火的Boxabl預鑄屋，運到現場後只需40多分鐘就可安裝好，也屬於模塊屋。

後院加建屋 快捷省事

預鑄屋最大的好處自然是快捷省事，尤其許多民眾希望建造的是後院加建屋，不必忍受自家院子連續大半年都是亂糟糟的工地。更何況對於大多用來出租的加建屋來說，時間成本更是實實在在的錢，快捷必然是一個加分項目。

在價格方面，各廠家標價不同，不過有統計數據稱，預鑄屋比自建屋子要便宜15%至25%。但是民眾在選購時需要注意，廠商的報價不一定是實際價碼，因為真正實施起來，自家院子的土地平整、地基、管線等以及申請各類許可，這些費用也要加入，而且務必要問清廠商的報價中包含了哪些，因為許多廠商的初始價格並不包括水暖、電氣等。

做決定之前，預鑄屋的壞處也要考慮。首先預鑄屋最大的難點是運輸，尤其是買家的地點距離廠商地點較遠，運輸成本也會大大增加，甚至可能會超過材料成本。而且在運輸過程中的損壞，例如薄板應力裂紋等，都是預鑄屋買家常會抱怨的問題。

一旦動工 就無法更改

其次在運輸到地點後，需要現場比較寬敞，因為運載預鑄屋的大多是大拖車，無論是已經做好的模塊屋還是板材組裝屋，不少都需要起重吊臂來放置。一些住宅區道路狹窄，大型設備無法進入的話也不能實現。不過一些廠商也在改善這一點，例如Boxabl設計的預鑄屋可以折疊，則可以一定程度上減小所需的空間，但也仍需至少集裝箱能進入。

此外，預鑄屋一旦動工就無法更改，如果發現圖紙不如意，就只能接受現實。

最後也是最多屋主關心的問題，即預鑄屋未來出售的話，價格恐怕不如傳統房屋好。雖然居住起來差不多，甚至若不說明也看不出異樣，但許多房屋買家還是會在意這一點。