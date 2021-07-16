我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美首例 加州通過「保障收入法」2種人可月領千元

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

未來住房「預鑄屋」比傳統房屋更便宜耐用

記者李雪／洛杉磯報導
Boxabl設計的預鑄屋可以折疊，減縮了吊裝空間，但也仍需至少集裝箱能進入。（Boxabl）
Boxabl設計的預鑄屋可以折疊，減縮了吊裝空間，但也仍需至少集裝箱能進入。（Boxabl）

「預鑄」在建築業並不新鮮，在建築史上早已被標籤為「未來的住房」或「現代的住房」等，亞洲各國的建築速度快，大多歸功於許多已經在工廠預製好的部件。不過在美國的預鑄屋又稍有不同，大多是一整個獨立屋。

其實美國早在上世紀初就有這樣的嘗試。例如大型連鎖百貨Sears曾在1908年至1940年期間，在北美銷售了許多「目錄住房」（Sears Catalog Homes），消費者只要在商品目錄上選好款式購買，預製好的建材便會送上門，屋主可以自己拼裝。

如今網路時代便利、人工費用昂貴，以及各地放寬加建屋（ADU）的法規，讓預鑄房屋再次走入大眾視野。預鑄房屋製造商稱他們的產品比傳統房屋更便宜、更耐用、建造速度更快。這其中有什麼門道呢？

事實上，任何房屋都會有在工廠預鑄的部分，通常所謂的預鑄屋（Prefabricated homes），其依賴工廠的部分更多。而根據其在工廠完成的程度，也大致可以分為板材組裝屋（Panelized House）和模塊屋（Modular House）。

板材組裝屋是確定好樣式圖紙後，在工廠裡分別做好帶有門窗的牆面、桁架、地面、屋頂，裝入集裝箱送至現場，再組裝而成。模塊屋在工廠裡就已是成型的屋子，運到現場則減少了大量組裝工作，例如集裝箱屋，或是民眾常在高速路上看到的由加寬拖車載著的屋子。近來因為馬斯克居住而大火的Boxabl預鑄屋，運到現場後只需40多分鐘就可安裝好，也屬於模塊屋。

後院加建屋 快捷省事

預鑄屋最大的好處自然是快捷省事，尤其許多民眾希望建造的是後院加建屋，不必忍受自家院子連續大半年都是亂糟糟的工地。更何況對於大多用來出租的加建屋來說，時間成本更是實實在在的錢，快捷必然是一個加分項目。

在價格方面，各廠家標價不同，不過有統計數據稱，預鑄屋比自建屋子要便宜15%至25%。但是民眾在選購時需要注意，廠商的報價不一定是實際價碼，因為真正實施起來，自家院子的土地平整、地基、管線等以及申請各類許可，這些費用也要加入，而且務必要問清廠商的報價中包含了哪些，因為許多廠商的初始價格並不包括水暖、電氣等。

做決定之前，預鑄屋的壞處也要考慮。首先預鑄屋最大的難點是運輸，尤其是買家的地點距離廠商地點較遠，運輸成本也會大大增加，甚至可能會超過材料成本。而且在運輸過程中的損壞，例如薄板應力裂紋等，都是預鑄屋買家常會抱怨的問題。

一旦動工 就無法更改

其次在運輸到地點後，需要現場比較寬敞，因為運載預鑄屋的大多是大拖車，無論是已經做好的模塊屋還是板材組裝屋，不少都需要起重吊臂來放置。一些住宅區道路狹窄，大型設備無法進入的話也不能實現。不過一些廠商也在改善這一點，例如Boxabl設計的預鑄屋可以折疊，則可以一定程度上減小所需的空間，但也仍需至少集裝箱能進入。

此外，預鑄屋一旦動工就無法更改，如果發現圖紙不如意，就只能接受現實。

最後也是最多屋主關心的問題，即預鑄屋未來出售的話，價格恐怕不如傳統房屋好。雖然居住起來差不多，甚至若不說明也看不出異樣，但許多房屋買家還是會在意這一點。

板材組裝屋是在工廠裡分別做好帶有門窗的牆面、桁架、地面、屋頂，裝入集裝箱送至現場...
板材組裝屋是在工廠裡分別做好帶有門窗的牆面、桁架、地面、屋頂，裝入集裝箱送至現場，再組裝而成。（Amwood公司）
模塊屋在工廠裡就已是成型的屋子，運到現場則減少了大量組裝工作。（美聯社）
模塊屋在工廠裡就已是成型的屋子，運到現場則減少了大量組裝工作。（美聯社）

美國 馬斯克

上一則

洛縣境內物業估值連續成長11年 比去年增加3.7%

下一則

4組數據太驚人 美西氣候超危險

延伸閱讀

洛市1700萬加侖污水洩漏 數哩海灘關閉

洛市1700萬加侖污水洩漏 數哩海灘關閉
台灣移民後代 蘇維思出任勞工部副部長

台灣移民後代 蘇維思出任勞工部副部長
蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣

蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣
因停電污水未處理就排放 導致洛縣部份海灘關閉禁游

因停電污水未處理就排放 導致洛縣部份海灘關閉禁游
「台中精機」量身打造智慧化產線 黃明和帶頭重新爬起

「台中精機」量身打造智慧化產線 黃明和帶頭重新爬起
越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊