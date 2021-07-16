機能完善 哈岡獨立屋新建案10月底將完工

住房內景。（開發商官方網站）

聖蓋博 谷東區的哈仙達岡（Hacienda Heights）是縣屬地，一年前位於60號公路北側開始Orchid Glen社區新建案，建設獨立屋20餘棟，預計將於10月底完成。據業內人士稱，這裡交通快捷、臨近學校、購物餐飲方便，但因臨近高速公路噪音較大。

據現場負責人表示，獨立屋有不同款，均為兩層四居室，面積1799平方呎，2.5衛浴，2車位車庫，其它面積還有1787平方呎及1795平方呎。從內部設計看，以Plan2為例，一樓包括廚房、餐廳、及Great Room、車庫，還有一個共享衛生間。二樓有主臥室及獨立衛浴設施，還有一個房間可用於公共休閒區，另外兩個臥室共有一套衛浴設施。有地產經紀認為，這樣的結構屬於中規中矩，符合多數人需要，而且住宅有後院，或許符合一些人士理想選擇。由於工程尚未完工，尚未暸解HOA費用資訊。

從建案所處環境看，靠近60號、605號公路，附近有哈岡多所學校，有西式餐廳、中式餐廳，購物到99大華超市有十多分鐘車程，到洛杉磯國際機場 及內陸安大略市的安大略國際機場也很方便。附近不遠處有工業市郵局及休閒公園。總起來看，購物餐飲就學還是很方便。從網上公布的住宅價位，售價均在70萬元左右。

目前建案正在施工中，預計至少三個月後才能全部完成。開發商是Abell Helou Homes，據官網介紹，這是一個多元化開發商，主要建設獨立屋、康斗、聯排城市屋及公寓，既有平價住宅，也有高檔社區，充分考慮到客戶需求，打造理想家園。自1992年開始，陸續在西柯汶那市、惠提爾市、拉朋地市、聖迪瑪斯市等地開發房屋工程。

該社區地址：1236 Galemont Ave. Hacienda Heights, CA 91745。聯絡電話：1-800-915-2270 。