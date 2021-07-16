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通貨膨脹效應 房貸利率上漲約0.125%

記者李雪／洛杉磯報導
（佳信貸款提供）
（佳信貸款提供）

本周的房屋貸款利率上漲約0.125%，原因主要是通貨膨脹。業內人士提醒退休人士的一些資產，如401K帳戶等也可計作收入，從而提高貸款額度。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）解釋，主要通脹基準之一的消費者價格指數，以30年來最快速度上漲，以及30年期債券需求疲軟，原因是投資者擔心通脹問題，於是尋求更好的回報投資，導致市場拋售，從而導致收益率和利率上升。

對於今年剩餘時間，還有一個關鍵影響可能會導致聯準會決定升息。聯準會目前正在購買價值400億元的MBS（抵押支持證券），從而能以人為力量，將利率保持在低位。原本預計聯準會將在今年底前，確認他們將開始降低購買。但現在開始縮減的窗口看起來會從9月底開始，而非12月。如果聯準會擔心經濟過熱和通脹加速，他們很可能可能會在9月底開始縮減。

劉艷秋提醒民眾，可以將一些資產視為收入，以提高貸款額度。例如嬰兒潮一代的大部分人現在正在進入退休階段，這對退休人士來說是很好的機會，可以用退休基金和股票，作為收入來幫助獲得房貸。

舉例一對60歲以上的夫妻想買新房養老，房價140萬元，丈夫目前有一份穩定工作，月收入4500元，妻子已退休。他們計畫出售現有的房屋，大約可獲得80萬元的收益用於購買，因此他們需要60萬元貸款。

而每月4500元的收入，自然不足以符合資格，但他們的401K帳戶中有160萬元，儲蓄帳戶中有3萬元現金。貸方可以將401K資金的70%和一部分的現金存款作為資產，除以貸款期限240個月後，可以視作每月增加4750元的收入，再加上每月的薪資，也就是每月有9250元用作他們新的合格收入，這足以讓他們獲得資格購買房屋。

因此在這種情況下，客戶可以通過使用其401K退休帳戶獲得60萬元貸款，即使月收入僅為4500元。而且不會因提款而受到處罰，由於年齡超過59.5歲，因此有資格使用401K資金。

（佳信貸款提供）
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貸款 退休 401K

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