全美最具商業頭腦城市 西科汶那市上榜 躍加州第1

西柯汶那市華裔市議員吳桐淮表示，該市優良投資環境受到主流肯定。(檔案圖片）

據全美Go.Verizon.com團隊日前發布報告，針對全國最具商業頭腦城市的調查中，洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）在全美上榜前15個城市中位居第二位，排在其後的還有加州 七個城市。西柯汶那市華裔市議員吳桐淮 (Tony Wu）表示，該市致力打造優良投資 環境，大型計畫陸續啟動，西柯汶那市投資環境好，還要努力成為衛生安全、治安優良城市。

這項調查報告於6月初在Go.Verizon.com發布，主題是：全美15個最具雄心的城市。受訪城市居民人口均在10萬人以上。主要衡量指標包括：家庭年平均收入、失業率、具有學士及以上學位居民比例、商業申請數量、新開商家比例、屋主比例等，以上數字均以2019年統計調查為參考。

數據顯示，西柯汶那市在2019年申請營業商家達萬餘個，其它數字也很亮麗。獲評全美15個最具雄心城市第二名，在加州排列第一名。而排在第一名的是德州 城市糖城(Sugar Land)。

其它進入前15名的加州城市包括：托倫斯市（Torrance）、Santa Clarita、 Carlsbad、諾瓦克（Norwalk）、千橡樹（Thousand Oaks ）、Fremont、布班克（Burbank）等。