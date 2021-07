漫威電影導演羅素 625萬賣巴市地標豪宅

「復仇者聯盟4:終局之戰」(Avengers)導演羅素(Anthony Russo)以625萬元的價格,出售其位於巴沙迪納地標,知名的Cordelia Culbertson之家。(Alex Zarour / Virtually Here Studios)

「復仇者聯盟 4:終局之戰」(Avengers)導演羅素(Anthony Russo)日前以625萬元的價格,出售其位於巴沙迪那市的地標、知名的Cordelia Culbertson之家(Cordelia Culbertson House)豪宅,這個價格較羅素的開價多25萬元。

紀錄顯示,他在2018年「復仇者聯盟:終局之戰」上映前個月,以580萬元購買該莊園,該片成為好萊塢有史以來票房最高的電影 之一。

Culbertson之家有其歷史。該屋為110年前由Greene & Greene建造。這對兄弟檔建築師以Gamble House出名,該屋也是巴沙迪那的地標之一。

Culbertson之家同樣具有工匠風格,融合亞洲和義大利 風格。U型住宅的屋頂,覆蓋著綠色磁磚,圍繞著義大利式風格花園,幾何景觀和八角型噴泉。

該屋占地約8600平方呎,六間臥室、七間浴室與正式的公共空間。包括一個舞廳、人字形地板門廳,枝型吊燈頂的用餐區,和延伸至戶外花園的室內外客廳等。整座豪宅占地約四分之三畝,並於1985年列入國家歷史古蹟名錄。

羅素與他的兄弟Joe一起執導漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe,簡稱MCU)系列四部電影,擁有這個獨一無二的豪宅三年。

該屋售出後,羅素仍會持續住在巴沙迪那附近。資料顯示,他於2019年,斥資1557萬9000元購買Arden Villa,這是一座受巴拉第奧式(Palladian-inspired)建築啟發的義大利風格豪宅,過去的擁有者均為知名人士,該屋也曾在電影「親密關係」(Terms of Endearment)和「阿呆闖學府」(Billy Madison)中亮相。新屋面積更大,占地2.4畝,主屋約1萬平方呎。

現年51歲的羅素,除執導漫威電影宇宙四部電影,「美國隊長」、「復仇者聯盟」等電影外,此前他與Joe也製作情境喜劇「社區」(Community)等,獲得黃金時段艾美獎。

這是羅素多年來,第二次出售房屋。洛杉磯時報此前報導,2020年他以330萬元價格,售出位於洛斯費利斯(Los Feliz),一棟1940年代鱈魚角(Cape Cod-style)風格景點。