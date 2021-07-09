漫威電影導演羅素 625萬賣巴市地標豪宅

「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers）導演羅素（Anthony Russo）以625萬元的價格，出售其位於巴沙迪納地標，知名的Cordelia Culbertson之家。(Alex Zarour / Virtually Here Studios)

「復仇者聯盟 4：終局之戰」（Avengers）導演羅素（Anthony Russo）日前以625萬元的價格，出售其位於巴沙迪那市的地標、知名的Cordelia Culbertson之家（Cordelia Culbertson House）豪宅，這個價格較羅素的開價多25萬元。

紀錄顯示，他在2018年「復仇者聯盟：終局之戰」上映前個月，以580萬元購買該莊園，該片成為好萊塢有史以來票房最高的電影 之一。

Culbertson之家有其歷史。該屋為110年前由Greene & Greene建造。這對兄弟檔建築師以Gamble House出名，該屋也是巴沙迪那的地標之一。

Culbertson之家同樣具有工匠風格，融合亞洲和義大利 風格。U型住宅的屋頂，覆蓋著綠色磁磚，圍繞著義大利式風格花園，幾何景觀和八角型噴泉。

該屋占地約8600平方呎，六間臥室、七間浴室與正式的公共空間。包括一個舞廳、人字形地板門廳，枝型吊燈頂的用餐區，和延伸至戶外花園的室內外客廳等。整座豪宅占地約四分之三畝，並於1985年列入國家歷史古蹟名錄。

羅素與他的兄弟Joe一起執導漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，簡稱MCU）系列四部電影，擁有這個獨一無二的豪宅三年。

該屋售出後，羅素仍會持續住在巴沙迪那附近。資料顯示，他於2019年，斥資1557萬9000元購買Arden Villa，這是一座受巴拉第奧式（Palladian-inspired）建築啟發的義大利風格豪宅，過去的擁有者均為知名人士，該屋也曾在電影「親密關係」（Terms of Endearment）和「阿呆闖學府」（Billy Madison）中亮相。新屋面積更大，占地2.4畝，主屋約1萬平方呎。

現年51歲的羅素，除執導漫威電影宇宙四部電影，「美國隊長」、「復仇者聯盟」等電影外，此前他與Joe也製作情境喜劇「社區」（Community）等，獲得黃金時段艾美獎。

這是羅素多年來，第二次出售房屋。洛杉磯時報此前報導，2020年他以330萬元價格，售出位於洛斯費利斯（Los Feliz），一棟1940年代鱈魚角（Cape Cod-style）風格景點。