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疫情衝擊 矽谷房產增值放緩僅4.6%

編譯組╱綜合報導
聖他克拉拉縣房地產估值增長急遽放緩。(圖取自臉書)
聖他克拉拉縣房地產估值增長急遽放緩。(圖取自臉書)

矽谷所在的北加州聖他克拉拉縣估值官辦公室表示，新冠疫情導致經濟衝擊，聖縣房地產估值增長速度放緩。根據估值辦公室數據，儘管聖縣2021年房產房屋估值為5769億元，比2020年總估值高出4.6%，但增幅低於最近幾年。

2020年聖縣房產估值為5515億元，比2019年增長6.9%。2019年房產估值總額比2018年的4830億元，高出6.8%。

雖然聖縣估值房地產價值增長速度放緩，估值結果表現卻優於縣府官員曾於2020年中旬的擔憂。當時因疫情而全面關閉商業，房市前景不明。估值官史東(Larry Stone)表示，去年此時，全國似乎正處於疫情引發經濟危機的最嚴重百業大蕭條之際。

不過，儘管去年經濟不振，房地產活動並未崩潰，投資人持續投資商業地產，房價仍不斷上漲，開發活動並未間斷。聖縣副估值官金斯伯格(David Ginsborg)指出，可以見到房市狂熱程度持續發生，買家爭相搶房、價格飆升。

Google位在山景城灣景園區(Bay View campus)主要開發計畫，也提升灣區估值總額。聖縣估值官辦公室指出，灣區有部分新建設開發計畫，因為疫情導致經濟與業務不確定性而停擺，但Google新灣景園區建設例外，在聖縣持續建設，其在聖縣新建築總額66.9億元中，佔額7.2億元。儘管有經濟不確定性，辦公室地產類別維持自身地位。

估值官辦公室表示，矽谷辦公室市場仍表現強勁。與前一年相比，大型辦公室與商業大樓收購案，促使辦公地產估值的整體增長。

另方面，房屋擁有人可自一項房地產稅法規條款受益，限制房產估價上漲。13號提案限制房產估價一年不能超過2%。估值僅能增加2%或加州消費者價格指數(California Consumer Price Index)年增幅，兩者擇一較小者。目前納稅年度，加州指數僅為1%，限制估值漲幅。

史東認為，房屋擁有人是火熱住宅市場的最大受益者，自房市升值獲益。但估值漲幅僅為1%。

儘管如此，估值辦公室指出，仍有部分地產類別還是受到疫情導致經濟負面影響，例如旅館業、非雜貨的實體零售業、餐館、娛樂等行業，皆遭到財務損失。

疫情 房地產 加州

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