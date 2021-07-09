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亞太裔收入比全國平均高35% 擁房率卻低

記者李雪／綜合報導

華人通常有亞裔愛買房擁有房產的印象，但事實上最近出爐的一份報告顯示，亞太裔雖然收入領先，但擁房率在全國大部分地區卻都低於平均水平。而亞太裔在哪些地區擁房比例高呢？報告指出美西和美南地區，如今更受亞太裔歡迎，如加州河濱縣、邁阿密、休士頓等城區，亞太裔擁房率皆高於全國平均水平。

美國亞裔房地產協會(AREAA)與RE/MAX 和房地美（Freddie Mac）合作，日前發布 2021 年「亞裔美國人狀況」報告，全面檢討亞太裔（AAPI）社區面臨的住房趨勢和相關問題。報告認為亞太裔社區受到疫情和隨後的仇恨犯罪極大影響，為其房屋擁有率帶來額外障礙。

這份38頁的報告發現，雖然全美亞裔的家庭收入為9萬3759元，比全國平均水平高出35%，但只有60.6%的亞裔擁有房屋。此外，太平洋島民的家庭收入為6萬6464元，也比全國平均水平高1.1%，但只有41.1%擁有房屋。這兩個群體都遠低於全國65.6%的房屋擁有率，和73.8%的非西裔白人擁房率。

AREAA主席鄺玉玲（Amy Kong）根據報告指出，南方越來越受亞太裔社區歡迎，因為亞太裔在南方地區的房屋擁有率更高，達65.4%。在亞太裔人口最多的州中，喬治亞州以66.9%的亞太裔房屋擁有率領先全國，略高於該州所有人口的平均水平，即64.1%。

亞太裔在伊利諾州、明尼蘇達州、麻州和紐約州的房屋擁有率，均低於該州的整體水平。

若細分市場，該報告發現，在亞太裔人口比例較高的22個美國市場中，只有加州河濱縣市場 (71%)、華盛頓特區 (69%)、邁阿密 (69%)、休士頓 (69%) 和亞特蘭大 (67%) 的亞太裔房屋擁有率，高於全國平均水平。

該報告說，雖然近一半的AAPI社區在西部，近三分之一在加州，但也有大量人口在西雅圖地區(占總人口的 14.6%)、紐約市(11.5%)、 華府(10.4%)、拉斯維加斯 (10%)、波士頓 (8.3%)、休士頓 (7.3%)、達拉斯 (7.3%)、芝加哥 (6.9%)、明尼阿波利斯 (6.9%)、費城 (6.1%) 和 奧斯汀(6.1%)。

收入高卻擁房率低，對此鄺玉玲分析，因為亞太裔社區中有許多人在文化上申請信貸不利，但實際上有良好的工作和儲蓄，這體現了替代信貸需求的重要性。此外亞太裔也還要努力克服語言障礙，尤其涉及房地產交易的文書工作。

除了這些以外，現在亞太裔須克服更多困難，因為疫情給亞太裔社區帶來的失業以及仇恨犯罪，和隨之而來的住房歧視大幅增加，亞太裔房屋擁有率從2016年第二季度的53.7%穩步上升到四年後的61.4%，但到了2021年第一季度又立刻下降到59.6%。

亞裔 加州 美國

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