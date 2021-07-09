南加內陸城市 亞裔擁房率達71%

亞裔和全國平均數相比，收入高、平均擁房率卻低，其實可能因為聚居區大多平均擁房率低。（記者李雪／攝影）

日前出爐的有關亞裔 擁房率的報告，雖然乍看之下，亞裔和全國平均數相比，收入高、平均擁房率卻低，似乎看似詭異且反直覺。但其實細看不奇怪，因為亞裔多聚居在東、西岸的大都會 地區，這些地區原本總體擁房率就低，收入也比全國平均值要高。

例如亞裔在加州 的擁房率，看似只有60.1%，低於全國水平，但加州總體擁房率也只有54.9%。德州也是同樣情況，亞裔擁房率低於全國水平只有63.7%，但該州擁房率也不過61.9%。究其原因，或是因為亞裔住的這些州的擁房率就低於全國水平，亞裔已經是這些地區中的佼佼者。

不過東岸大都會地區亞裔的擁房率仍低於當地水平，例如紐約州的亞裔擁房率僅有48.6%，低於該州平均53.5%的水平；麻省也面臨同樣情況，亞裔擁房率僅56.2%，該州平均擁房率有62.2%。

細看各城區，在高於全國平均擁房率的城區中，僅有河濱/聖伯納汀諾/安大略這一區域位於加州，而該區域亞裔擁房率為71%，其中擁房率最高的亞裔是華人，達78%。

剩下的其他加州各亞裔聚居區，都未能超過全國平均值，但在北加州的聖荷西/桑尼維爾（Sunnyvale）/聖塔克拉拉區，雖然亞裔擁房率只有59%，但其中擁房率最高的也是華裔，為69%。而在洛杉磯/長堤/安那罕地區，亞裔擁房率只有55%，其中最高的是日裔，達66%。

華裔擁房率在所有亞裔中最高的區域，只有南加的內陸地區、北加矽谷地區，以及佛州邁阿密地區（80%）。其他地區幾乎都是日裔和越南裔排名最高。