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聖伯納汀諾縣高地市金三角 200戶公寓新建案通過

記者啟鉻／綜合報導
高地市市政廳。（谷歌地圖）
高地市市政廳。（谷歌地圖）

聖伯納汀諾縣高地市（Highland）以著名的高山大賭場（San Manuel Casino）被眾人熟悉。近年來這座城市持續增加新開發案，拓展市區規模。不久前，市議會批准建設200個單位公寓及聯排城市屋計畫，同時面積近40畝的商業區開發計畫也將啟動。

該項目位於210號公路以北的所謂高地市金三角地區（Golden Triangle）。15年前，這裡曾經規畫為市中心所在地，計畫建設800個單位住宅、城市電影院以及75畝商住混合建築。

但由於環評問題，計畫被迫取消。這次通過的新建案，包括39.7畝商業用地、33.7畝住宅開發，包括164個單位三層公寓，36個單位城市聯排屋。開發商TREH Partners希望住宅用地面積增加，商業用地面積稍減少。據該公司發言人表示，最終結果似乎並未完全滿足要求。項目預計將於2022年初動工。

高地市屬於聖伯納汀諾縣，於1987年11月24日建市，居民人口有5萬多人。近年來，該市致力擴大城市規模，開發住宅及商業用地，吸引更多人口，繁榮商業。2021年就有至少七項住宅開發案，還有一項購物中心Highland Marketplace開發。人口結構，該市以白人居民為主，佔總人口一半以上，其次是西裔、非裔和亞太裔居民。

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