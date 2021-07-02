南加大校長官邸要賣2450萬 估將創聖瑪利諾市新高

南加大的校長官邸，目前正在交易中。（地產網站圖片）

南加州大學（USC）40多年來位於聖瑪利諾 （San Marino）的校長官邸，於今年2月上市出售，標價2450萬元。最近該屋進入交易程序，目前還未知買家為何人，不過預計將打破該市的住宅交易紀錄。

這棟豪宅面積有1萬2870平呎，擁有八間臥室和11間浴室。而且最為難得的，是位於聖瑪利諾還能坐擁七畝多的巨大土地，這在聖蓋博谷乃至整個大洛杉磯地區的私人住宅中，都不多見。該官邸為美國殖民建築風格的住宅，可追溯至1934年，被稱為「Seeley Mudd莊園」。而這塊巨大土地由喬治巴頓將軍(George Patton)和亨利漢廷頓 (Henry Huntington)捐贈，位置也極佳，靠近漢廷頓圖書館和植物園。

南加大的校長官邸，目前正在交易中。（地產網站圖片）

宅邸名字由來的Seeley G. Mudd本人於1968年去世，享年72歲，他曾任凱克醫學院院長。他將這處房產遺贈給南加大 ，作為住宅和眾多大型聚會的場所。因此自1979年以來，該屋一直是南加大校長家族的住所。多年來校方也不斷更新這出建築，不過房屋傳統的建築細節仍在，包括胡桃木硬木地板、古老的門鎖五金件，以及客廳內襯的17世紀進口木鑲板，鋼窗也是那個時代的原裝部件，樓上則可通過樓梯或電梯抵達。

南加大的校長官邸，目前正在交易中。（地產網站圖片）

據介紹，廣闊的草坪連結著由木蘭、梧桐、橡樹和中國 榆樹組成的茂密森林，經過英國玫瑰園、柚樹和多個噴泉，通往位於這處廣闊土地遠端的下沉式錦標賽級別網球場。該物業每年可舉辦多達2500位賓客的晚宴、慶典活動和重要會議，也是舉辦大學和慈善活動的場所，還是備受喜愛的家庭住宅。

南加大的校長官邸，目前正在交易中。（地產網站圖片）

前年7月，南加大迎來139年歷史上第一位女性校長Carol L. Folt，外界認為這在南加大的一系列包括性侵和招生醜聞纏身之際，任命一位女校長是一個戰略性的選擇。而這位校長上任後避開了40年的傳統，並未前往這處宅邸入住，而是搬往了聖塔蒙尼卡（Santa Monica）。去年初趕在疫情爆發之前，該校在聖塔莫尼卡購下一棟860萬元房屋。

南加大的校長官邸，目前正在交易中。（地產網站圖片）

當時該校給媒體的聲明指出，「大學決定購買一個更小、更可持續的房產作為校長官邸」，因為位於聖瑪利諾的那處七畝多的莊園維護費用很高，「縮小規模到更便宜、更高效的房產在財務上是有意義的」。雖然聖塔蒙尼卡的房子也不便宜，但只佔地0.19畝，比前者小40多倍，房子本身也更加環保，有全套太陽能電池板，房屋面積也只有前者的三分之一。

目前，「Seeley Mudd莊園」正在交易中的狀態，還未知何人買下這棟巨宅。據業內人士透露，儘管該屋要價高昂，但也仍收到多個出價。這筆交易預計可能會打破聖瑪利諾的住宅銷售記錄，而該記錄目前由一個2.7畝的地產持有，該地產於2012年以1750萬元的價格，從一名華裔賣家出售給一個來自中國的家庭。