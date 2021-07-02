物價漲不利房市？房地產 對抗通膨最佳工具

物價飛漲和通貨膨脹 的速度，讓一些南加 民眾擔憂，對房市造成負面的影響，或許會讓利率 提高。但業內人士認為，不動產仍是對抗通貨膨脹的最佳工具之一，即使利率上漲也不會給房市帶來如上一波次貸危機般的打擊。

物價指數 5月漲5%超預期

聯邦勞工部近來公布5月消費者物價指數（CPI），較去年5月上漲5%，漲幅為2008年經濟衰退以來最大，超過經濟學者預期的4.7%。

在南加州這一情形也非常明顯，洛杉磯和橙縣5月份的通貨膨脹率為3.9%，內陸帝國為5.9%。一些南加地方的數據顯示，日常雜貨物價上漲2.3%；汽油價格更是誇張，南加內陸地區上漲49%，沿海地區上漲46%；家庭能源方面，內陸地區增長13.5%，沿海增長10.6%。

通貨膨脹通常會給關注地產市場的人士帶來一個擔憂，那就是聯準會可能會提高利率，通常如果通膨變得太成問題，當局可能會採取行動。而最近這一波房市熱潮，大多認為其最主要的原因，正是聯準會為推動經濟復甦而創造的歷史性低利率。

更有人認為，這是泡沫破裂的前兆，回想另一個通膨超過5%的時期，即1990年代初期，也正是房地產泡沫破滅之時。通常對當地經濟或房屋價值而言，通貨膨脹的結局並不好。

通膨飆升 恐是曇花一現

不過目前業界的普遍觀點是，今年春季的通膨飆升，雖然是自大衰退之前的最高水平，但可能是曇花一現，因為這只是反映出，經濟從疫情時期最糟糕的日子中穩健復甦而已。

南加華裔資深地產經紀袁立功就表示，通貨膨脹雖然滿嚴重，但只要貸款利息還維持在低點就問題不大，而經濟學專家大多預估2022年才可能會加息，因此並不令人擔憂。這也是為何最近通貨膨脹的問題雖然談了滿久，可是股市仍然不斷創新高，房價也依然不斷創新高，更何況房地產和黃金，歷來是對抗通膨的最佳工具。

地產銷售 比去年升50%

最近剛出爐的南加各縣5月份的地產數據顯示，比去年同期銷售成長50%到150%不等，價格也是上漲18%至31%不等。不過相比4月的話，銷量下降2.5%至10%不等，而價格大多持平變化不大。這一上漲速度的放緩讓許多人擔憂了起來，但袁立功認為，雖然和前一個月比起來有所放緩，他解釋是因為接近暑假，房源多了一些，但若以年度相比還是大漲。

華裔地產經紀章禮定也觀察到，最近的通貨膨脹對買家毫無影響，大家「照買」，他表示，「不覺得會慢下來」。不僅如此，由於通貨膨脹引起民眾擔憂手裡的現金會貶值，「還不如換成房地產」，而至於可能引起利率上升，那更是未來的事，反而刺激買家當下想要爭取低利率趕快買。

不過即使利率上漲，他認為也不會漲太多，「可能也就是2%漲到3%多，又不可能到10%」，因此不會對房市帶來太大影響。而一些人擔憂像當年次貸危機時的房市暴跌，他也表示不必多心，畢竟現在沒有像當時那樣多低首付甚至零首付的貸款，反而是現在就算20%的首付都很難搶到房子，即使房價掉下來也會有淨值，更不至於像當年那麼多人的房子被銀行收走的慘狀。