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鳳凰城房大地大買盤湧入 三房兩浴獨棟 中間價38萬

記者謝雨珊／鳳凰城報導
鳳凰城房大地大吸引不少華人投資。（陳靖國提供）
鳳凰城房大地大吸引不少華人投資。（陳靖國提供）

鳳凰城是亞利桑納州首府，是全美移入人口數一數二多的城市。隨著移入人口增多，房價也不斷在上漲。近兩年的房屋需求，達到前所未有的高峰。當地資深地產投資公司負責人指出，有些人在疫情期間，乾脆賣掉加州房產，在鳳凰城置產兩套房，一套房自住、另一套出租，悠哉地過著包租公婆的生活，體驗在加州永遠不可能享受到的高品質生活。

鳳凰城房型以獨棟房居多，房大地大吸引許多華人投資買賣。聯合地產公司負責人陳靖國表示，鳳凰城目前三房兩浴獨棟屋中價位大約38萬元，包含車庫或車棚。出租市場中價位數在1800元至2000元之間。若兩房兩浴房屋出租價格，平均在1400元左右。不管是房價還是租金，都比加州大城市房價及租金便宜許多。

陳靖國指出，鳳凰城房市自2019年以來一直都很熱絡，受疫情影響初期銷售量極低，沒想到幾個月後，大家似乎是壓抑不住，開啟了搶房大戰。

陳靖國拿出數據指出，市場成功率過去約為92%至94%，從2020年5月上市起，成功率增至98%；去年11月整個市場平均的要價及賣價達100%平衡。也就是說，一棟賣價為50萬元的房子，買家花50萬元便可買到。今年房價更是一路調升，賣價如今幾乎都已經超過要價。例如：一棟房為50萬元，現在要花53萬元才能買到。如此可見鳳凰城地區搶房已是相當競爭。

除了多種外在環境因素，鳳凰城本身的產業稅也低，為0.6%至1.2%。陳靖國解釋，鳳凰城為發展中的城市，馬路、圖書館等公共建設較新，維修支出費用較少，因此產業稅也比較低。

此外，鳳凰城課徵產業税的方法，也與加州不同，該市不是用成交價格課稅，因此不會有漲價後換房稅基變高的問題，老百姓買賣房意願比較不受限，房市交易較活潑。

大發地產投資公司負責人張聖儀提到，台積電在鳳凰城設廠，將帶動更多家庭移入鳳凰城。再者，英特爾（Intel）受到台積電刺激，又將在當地加蓋工廠，這些原因也促使鳳凰城南部的錢德勒（Chandler）等地的房價快速攀升。高科技產業進駐，再加上大眾如今已習慣遠距辦公，物價指數較便宜的鳳凰城，確實吸引了許多來自加州、紐約等大城市的人民遷移。

鳳凰城由15個縣組成，為該州政治、經濟、文化、科技中心，是美國西南半導體和高科技產業的重鎮地區，因此不少華裔家庭也群聚在該城市，尤其是錢德勒（Chandler）更是聚集了很多老僑及新僑。陳靖國指出，鳳凰城的華裔人口一直在成長，印度裔更是成長快速，多數移入者因爲工作或上學的關係。

鳳凰城房價不斷攀升。（陳靖國提供）
鳳凰城房價不斷攀升。（陳靖國提供）

加州 房價 投資

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