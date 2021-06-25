灣區獨棟屋 中位數房價飆破百萬元

灣區獨棟屋中位數房價突百萬。買家需要現金及熟練的談判經紀人協助，才能贏得競標買到房子。(美聯社)

根據CoreLogic及DQNews數據，由於需求旺盛、低利率與待售屋少，北加州灣區 3月份獨棟屋中位數價格上漲近15%，達102萬元。先前自2020年第二季開始，由於加州禁止房產經紀人展示售屋，限制許多房地產交易；但目前房市和去年同時比較，銷售與價格已從去年疫情 期間大幅反彈。

房市回溫，灣區九個縣房價 都在上漲中，原本較便宜的郊區與社區房屋都有大幅漲價。根據CoreLogic資料，康曲科士達縣中價位房價上漲29%至85萬元；索納諾縣上漲13%至50萬元；阿拉米達縣中價位房屋上漲8.5%至98萬元。

獨棟房屋需求量大增，推動灣區最昂貴地區房價大漲：聖他克拉拉縣房價上漲9%至145萬元、聖馬刁縣房價上揚2.6%至168萬元、舊金山房價漲2%至160萬元。線上經紀商Redfin指出，灣區房價趨勢反映了全國房市疫情期間的價格上漲情況，但也出現高溢價情況，即所謂市價高於現值。美國3月份獨棟房屋中位價格於近幾周上漲21%至34萬8000元。

獲得科技界員工喜愛的郊區，房價暴漲。庫比蒂諾一名房產經紀人表示，所有房屋都漲價100萬元，儘管房屋投標競爭激烈將部分買家擠出市場，許多強勢房屋競標買主，仍存在聖他克拉拉縣，而薩拉度加、阿拉米達谷、山景城、桑尼維爾、洛斯阿圖斯持續出現針對高科技家庭買家的高房價。

由於新冠疫情帶來的法令限制，加上買家購屋強烈需求，通常決定是否購入一間300萬元房屋，必須在15分鐘參觀行程後、立即決定。在部分灣區熱門地點，房屋上市數天後就會成交售出。

「橋梁房地產經紀人協會」會長奈德曼(Jeffrey Neidleman)表示，許多買家到東灣尋找有更大空間的住房，年輕夫婦通常可獲得家庭援助購屋，自舊金山或半島地區搬到阿拉米達縣。他說，至少在東灣較有機會買到有土地的房子。薩拉度加經紀人王馬克(Mark Wong，譯音)說，搶手房屋可能獲得多至40個報價競標，買家需要現金及熟練的談判經紀人協助，才能贏得競標買到房子，「這不是買家市場、也非賣家市場，而是房產經紀商的市場。」