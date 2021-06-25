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房價瘋漲…加價搶房 首購族成主力軍

記者邵敏／洛杉磯報導
一年來，全國各地房價都在上漲，加州更甚，很多搶手的房子加價10%至15%才能到手。（unsplash.com)
一年來，全國各地房價都在上漲，加州更甚，很多搶手的房子加價10%至15%才能到手。（unsplash.com)

一年來，全國各地房價都在上漲，加州更甚，最近房價上漲的趨勢愈演愈烈，很多搶手的房子加價10%至15%才能到手。到底都是哪些人在瘋狂加價搶房，讓房產市場如此火爆？

加州美信置業McSen Realty合夥人劉藍認為，搶房隊伍的主力軍是首次購屋者，「現在搶房的人大部分是以自住為主，年輕人80後、90後搶房的最多。」

目前市場上出售的房源少，購買者多，賣方市場導致搶房人眾多。劉藍指出，首次購房者搶房的原因，是因為租金正在大幅上漲，幅度大概是20%，「面對高租金和持續的購房低利率，租房者買房的意願空前加強，同時這一年股市投資回報高，人們手中有了首付的錢，就想投到房市中。」

洛杉磯資深房產經紀陳媛媛說，除了年輕人搶房外，一些首次購房的老移民也加入搶房隊伍，「很多老移民一直以為房價會跌，但現在不跌反漲，他們覺得未來跌的機會不多，就抓緊時機進場。」

除了首購者，小房換大房的買家也是搶房隊伍的主力軍之一。 「因為疫情，很多人居家辦公，原來的自住房比較擁擠，就想藉這一次利率低的機會換大房。」劉藍說，疫情讓很多人改變了生活觀念，房子成為最重要的生活空間，「人們比以往任何時候，都希望擁有大房子、大空間。」

此外，瘋狂加價搶房者中，老外居多，華人相對比較理智。劉藍分析，主要是因為族裔的性格、觀念不同，「華人買房會精打細算，利息多少，月供多少，自住房也會考慮將來會不會升值，想得很周全，但大部分老外只考慮自己能不能承擔首付和月供。」

劉藍認為，老美的購房投資理念不如華人，買房只要在他們能力承受範圍之內，他們都可以接受，「一套房子加價5萬、10萬對月供沒有太大影響，因此老美加價都很猛。」

對此，陳媛媛也深有同感，「華人買房有自己的標準，比如很喜歡一套65萬的房子，但如果房價加價到70萬，華人通常就會放棄，但老美更願意為自己的喜好買單。」

造成目前瘋狂加價搶房的另一個原因，是從眾心理的效應。劉藍指出，市場上很多人都是被從眾效應拉進來的，「看到身邊的人都在買房搶房，有些人就覺得是不是也應該去買房，感覺不買就會失去一個好機會，這樣的人並不少。」

對於投資客來說，現在通貨膨脹明顯，物價成本越來越高，投資客不願手中的錢貶值，也加入搶房隊伍。但劉藍說，投資客相對比較理智，「投資客要看回報率，如果房價加價過高，他們就會放棄，但他們又很想把手中的錢花出去。我會建議投資客買新房、期房，這些房子加價比較少，適合投資，能夠將價值提前鎖定。」

投資 華人 房價

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