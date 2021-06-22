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亞馬遜Prime Day登場 民眾失望：折扣不大

記者張宏／洛杉磯報導
去年因為疫情延期的亞馬遜Prime Day48小時會員購物日6月21日登場。（亞馬遜網站截圖）
去年因為疫情延期的亞馬遜Prime Day48小時會員購物日6月21日登場。（亞馬遜網站截圖）

去年因疫情延期的亞馬遜Prime Day48小時會員購物日，6月21日登場為期兩天，且折扣僅限Prime會員。雖然打折商品看似很多，但不少華人民眾認為折扣力度並不誘人，且不乏一些漲價再打折的產品；也有人花費數百元買到心儀的好康。

在Prime Day上亞馬遜推出系列折扣，涵蓋不同的商品類型。如Amazon禮卡買40元送10元，Lego Ideas系列超美瓶中船92177原價69.99元，現價48.99元，H2ofloss水牙線26.24元，Waterpik WP-660 水牙線39.93元（原價69.99元），象印16oz保溫杯17.49元，象印保溫電熱水壺86元，Winner乾濕兩用棉柔巾六包600抽買三件立享5.5折，现價18.14元(原價39.99元)，Dash實用廚房小家電促銷低至六折，空氣炸鍋2.6夸脫 39.99元(原價59.99元)，Instant Pot Duo Plus 9合1的6夸脫，現價54.95元 (原價119.95元)， Kindle Paperwhite 電子書+3個月 Kindle Unlimited，現價79.99元(原價129.99元) 。

為鼓勵民眾參與，在華人的一些論壇網站，還舉行曬單留言抽百元亞馬遜禮品卡的活動，吸引數千人留言。華人張先生買了Kindle電子書和蘋果耳機花費幾百元，他說，數碼產品打折力度通常比較大，現在是入手好時機，尤其是Amazon數碼產品。

華人劉女士與100元的象印電飯鍋失之交臂，她表示，半價出售，非常誘人，但等她點進去時發現已賣光。另外非常好用的棉油巾，打折後18元多的Winner乾濕兩用棉柔巾，也在她聊天之際被搶光。

不過也有華人民眾吐槽今年折扣有限。華人Selina表示，可能因為價格經常在調整，所以亞馬遜Prime Day打折的價格優勢越來越小。這次大件產品打折力度不夠、小件先漲又降，總結下來就是沒什麼好買。像她想買的一個東西，20日還379元，21日卻變成399元。還有一周前加購物車的一個東西，看它在購物車裡漲了兩次價，加上Prime Day20%的折扣，價格就是她加入購物車時候的價格。感覺亞馬遜已掌握淘寶精髓，玩漲後再打折那一套。

華人Tina為了能參加Prime Day特別加入會員。她說，之前的會員碰巧19日到期，為了能刷好康，她又續了一個月會員，結果發現沒有什麼特別好的折扣。比如她去年年底買的水牙線和現在折扣後的價格一樣，一年不是只有Prime Day有好康，年底感恩節一樣會有。如果不是特別急著使用，等到下半年假期買也不晚，且還不用必須是Prime的會員。

華人 亞馬遜 Amazon

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