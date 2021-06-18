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稱霸西半球 洛港5月貨櫃吞吐破百萬

記者丁曙╱綜合報導
洛杉磯港5月份貨櫃吞吐量破百萬創紀錄。（視頻截圖）
洛杉磯港5月份貨櫃吞吐量破百萬創紀錄。（視頻截圖）

兵馬未動，糧草先行。配合6月15日加州經濟合面重啟，洛杉磯港（Port of Los Angeles）5 月份裝卸101萬2248 個標準貨櫃 (TEU)，比去年同期增長74%。這是該港口114 年歷史上最繁忙的一個月，連續第十個月同比增長，也是西半球港口首次在一個月內處理超過100萬個標準貨櫃。

洛杉磯港執行長Gene Seroka 表示，洛杉磯港口進出貨櫃寫下歷史紀錄，反映港口通過與夥伴合作，進一步提高生產力、吞吐量和出入速度，達到新的高度。港口的勞動力、卡車司機、碼頭運營商、海運承包、鐵路和其他利益相關者，擴大規模，滿足迅猛成長的市場需求，取得非凡成就。

他指出，洛港創造了另一項西半球記錄，在截至6月30日的12個月內，處理超過1000 萬個標準貨櫃箱。

2021年5月裝卸的進口貨櫃量達53萬5714個，同比增長75%。這是該港口一個月內進口量最多的一次，超過2020 年8月創下的51萬6286個的紀錄。

裝載出口貨櫃量比去年同期增長5.3%，達到10萬9886 個貨櫃。由於對亞洲市場需求旺盛，空箱量攀升至 36萬6448個標準箱，同比增長114%。這是洛杉磯港口一個月內處理過的最多空箱。

繁忙的洛杉磯港口支援加州經濟全面重啟。（視頻截圖）
繁忙的洛杉磯港口支援加州經濟全面重啟。（視頻截圖）

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