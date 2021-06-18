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奇諾新建案Gardenside 60萬元起景觀佳

記者啟鉻／奇諾市報導
奇諾市新建案Gardenside社區。（記者啟鉻／攝影）
奇諾市新建案Gardenside社區。（記者啟鉻／攝影）

聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）新建案Gardenside社區展示屋，近日面向公眾開放。共有四款房型。社區取名頗有鬧中取靜之意，周邊景觀有一座風車與附近濕地和諧一體，居民可分享鳥鳴蛙唱花前月下之美。令人印象深刻的是，四款房型照顧到年輕夫婦家庭及長輩安居需要。但社區功能完善程度或與部分買家的期望有些差距。

整個社區分16個階段完成，四款房型面積自1470平方呎至1798平方呎，2-3層、3-4居室、2.5-3.5衛浴、2車位車庫，價位在60萬元左右。基本產業稅是1.1043%左右，住戶協會管理費(HOA)每月198.75。

衛浴設施。（記者啟鉻／攝影）
衛浴設施。（記者啟鉻／攝影）

二層建案The Nottingham，及三層建案The Norborough，均在一樓設有包括衛浴、壁櫃的長輩屋，可以獨立出入，適合年輕夫婦及父母長輩一起居住，共享天倫之樂。

室內陳設。（記者啟鉻／攝影）
室內陳設。（記者啟鉻／攝影）

社區地址：7496 Botany Street,Chino，屬奇諾谷學區，附近就有Cal Eero Academy學校（K-8）及奇諾岡高中（9-12），社區中心有公共泳池、水療設施、棋牌室、影片放映廳、健身中心、網球場、Dog Park、孩童遊樂場、社區圖書館、池畔BBQ區等。

一樓設有長輩屋。（記者啟鉻／攝影）
一樓設有長輩屋。（記者啟鉻／攝影）

購物環境較方便，可至奇諾岡99大華超市、好市多大賣場，由於地處奇諾岡市與東谷市中間，兩處購物餐飲設施都可利用，到91號、60號、15號、71號公路也很便捷。到安大略國際機場不到30分鐘車程。若稍遠一些購物，可至安大略購物中心、維多利亞花園步行街。到洛杉磯、河濱、橙縣、聖伯納汀諾縣都很方便快捷。如果希望健行遠足，可到附近奇諾岡加州州立公園，只有大約不到15分鐘車程，高爾夫球愛好者，附近有一處高爾夫球場，車程約十餘分鐘。

打造風車景觀。（記者啟鉻／攝影）
打造風車景觀。（記者啟鉻／攝影）

Gardenside社區屬於奇諾市保留地大社區一部分，附近還有數個迷你社區。由於該社區近年開發城市聯排屋，導致居住人口增多，社區共享設施或因居民增多，出現使用緊張狀況。所以提醒有意買家，對社區先有全面考察，思量設施完善程度是否滿足個人需要。如諮詢有關事宜，可致電建商：909-942-6783。

室內設施。（記者啟鉻／攝影）
室內設施。（記者啟鉻／攝影）

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