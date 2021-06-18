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橙縣新港灘海岸黃金宮殿豪宅 6980萬元上市

編譯組／綜合報導
家具設計師Michael Amini，日前將其1萬5500平方呎豪宅，以6980萬元放上市場。（David Health of Western Exposure）
家具設計師Michael Amini，日前將其1萬5500平方呎豪宅，以6980萬元放上市場。（David Health of Western Exposure）

房市熱滾滾，而南加州最耀眼的是豪宅上市價格。近期座落於橙縣新港灘海岸（Newport Coast）、家具設計師Michael Amini的黃金宮殿般豪宅，以6980萬元上市，若成交，該屋將成為橙縣史上價格最高的交易。

這座名為Palais de Cristal的新建豪宅，以帕拉地奧式建築（Palladian-style）風格為主，1萬5500平方呎的主屋以黃金、瑪瑙和玻璃混合，屋主的雄厚財力外顯，整棟房屋充滿頂級空間和極端便利的設施等。

屋內有一酒吧。（David Health of Western Exposure...
屋內有一酒吧。（David Health of Western Exposure）

該豪宅由Amini Innovation Corp.創始人Michael Amini所有，他將自己家具公司，發展成象徵一種生活方式的品牌，全球80多個國家地區、3000多家零售商均銷售其品牌產品。

房屋內金碧輝煌，許多硬體設備鑲有24K金。（David Health of We...
房屋內金碧輝煌，許多硬體設備鑲有24K金。（David Health of Western Exposure）

Amini為此家具齊全的莊園，配備著獨一無二的家具，並確保房屋所有硬體設施，包括門把手、樓梯欄杆等表面，都鑲有24K金。

游泳池。（David Health of Western Exposure）
游泳池。（David Health of Western Exposure）

屋內則有一個名為「鳳凰之眼」（The Eye of the Phoenix）的彩色玻璃圓頂，鑲著金色吊墜，中央鑲嵌著施華洛世奇水晶，金碧輝煌。

主屋內還有一個帶著酒窖的大餐廳、海景圖書館，與有著旋轉汽車轉盤的地下車庫，可兼作舞池。娛樂設備有一個玻璃台桌球的休息室，擁有多間桑拿浴室的按摩室，帶有LED天花板的電影院等。

主臥室。（David Health of Western Exposure）
主臥室。（David Health of Western Exposure）

主屋共有三層，七間臥室，13間浴室，主臥房有著訂製海灣造型天花板，加熱大理石地板的雙浴室等。

整棟房屋俯瞰整條海岸線。（David Health of Western Exp...
整棟房屋俯瞰整條海岸線。（David Health of Western Exposure）

戶外並有3640平方呎的生活空間，石柱構成的訂製馬賽克泳池，可俯瞰整個日出與日落的海岸線全景。

據悉，目前橙縣房屋銷售紀錄保持者，是同一街區的一座1萬9000平方呎莊園，去年以6100萬元價格成交。

主臥室。（David Health of Western Exposure）
主臥室。（David Health of Western Exposure）

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