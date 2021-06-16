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柏加大學者：通膨是曇花一現 最多持續2年

記者劉先進／柏克萊報導
加州全面重啟，但通貨膨脹早已在加州出現，百物皆漲。5月消費者物價指數（CPI），較去年5月上漲5%。圖為華人在超市購物。（記者劉先進╱攝影）
加州全面重啟，但通貨膨脹早已在加州出現，百物皆漲。5月消費者物價指數（CPI），較去年5月上漲5%。圖為華人在超市購物。（記者劉先進╱攝影）

加州在6月15日全面重啟，但通貨膨脹早已在加州出現，百物皆漲。這種現象會持續多久？

聯邦勞工部公布5月消費者物價指數（CPI），較去年5月上漲5%，漲幅為2008年經濟衰退以來最大，超過經濟學者預期的4.7%。全美經歷汽油上漲、房價飆升，連買新車都要加碼競價。有關通貨膨脹的擔憂頗多，但柏克萊加大一些經濟學家在學校官網撰文說，隨著美國經濟重啟，一定程度的通貨膨脹不可避免，但通膨可能是溫和且曇花一現。隨著經濟穩定，幾乎肯定會消失。

柏加大經濟學教授、國際貨幣基金組織前首席經濟學家奧布斯特菲爾德（Maurice Obstfeld）認為，通貨膨脹率為5%、6%，也許更高。但幾年後膨脹率不太可能超過3%。他列舉了一個更具技術性因素。雖然5月份消費者物價指數將通貨膨脹率定為5%。但另一個衡量標準，即消費者價格指數中位數（median CPI），在5月和4月只有2.1%。經濟學家認為此標準，是衡量未來通貨膨脹的一個更準確的信號。

這些數字表明，通膨壓力是溫和的。然而，其他動態前所未有，反映經濟中更深層次的變化，這些變化可能隨著疫情發生而加速。

柏加大經濟學家戈羅德尼琴科（Yuriy Gorodnichenko）說，通貨膨脹是讓人害怕的事情。當出現一些通貨膨脹時，意味著經濟在復甦，這是個健康的標誌。但這並不意味著美國會回到1970年代高速膨脹的時代。

柏加大經濟學家認為，通貨膨脹預測本身是不確定的，如今較高物價可能是曇花一現，最多持續一到兩年。新的通貨膨脹數字，約是過去十年年通貨膨脹率的兩倍，但遠低於1970年代平均每年7.9%的通貨膨脹率。1980年通膨率達到高峰，接近14%。

那次通貨膨脹對美國經濟造成深刻而長期的損害。數以千萬計的美國人收入和儲蓄價值，被急劇侵蝕。企業面臨著價格上漲和廣泛的不確定性，這使得他們很難為供應和勞動力的成本做預算。失業率上升。且多年一直居高不下。

奧布斯特菲爾德說，聯準會(Fed)將面臨關鍵挑戰：隨著經濟恢復活力，允許價格上漲，但隨後小心翼翼地提高利率，以冷卻經濟，並在經濟變得更強大時減緩通膨。這一努力的成功，也可能決定美國人是否開始預期持續的更高通膨。通常要經過一段長時間的高通膨，消費者預期才會開始轉變。

曾任財政部副助理部長的經濟學教授德隆（J.Bradford DeLong）預計，隨著疫情消退，任何溫和的通貨膨脹都將曇花一現，然後趨於穩定。但這是將在未來18個月或兩年內的事。

柏加大經濟學教授奧布斯特菲爾德認為，雖然5月份的消費者物價指數將通貨膨脹率定為5...
柏加大經濟學教授奧布斯特菲爾德認為，雖然5月份的消費者物價指數將通貨膨脹率定為5%，但另一個衡量標準，消費者價格指數中位數，在5月和4月只有2.1%。數字表明，通脹壓力是溫和的。（取自柏加大官網）

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