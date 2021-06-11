南加房市熱 違約屢見不鮮

南加房市熱絡，交易糾紛也增加。（檔案圖片）

南加房市中間房價自2020年末連續上漲，與上一年同期交易量相比也呈兩位數比例增長。有地產業者稱，疫情發生後，低利率房貸強化購屋者意願，還有多種因素，持續推升房價。隨著房市交易火熱，違約現象屢見不鮮。專業律師表示，房產交易違約情況在買賣雙方都有出現，建議愈是交易旺，愈須慎重，避免財務損失。

律師李紅表示，2021年4月和5月，經手房產交易糾紛案子增多，既有買方違約，也有賣方撕毀合同。其中不乏華人 買賣交易糾紛案。她說，一位來自中國買家，準備購買位於聖谷東區西柯汶那市一處豪宅，價格超過200萬元。按照合約，先交3%的押金。賣方不在美國 國內，委託一位當地房產經紀負責交易。

依照房產交易規則，賣方給買方17至21天時間，進行貸款 、估價、房屋檢查事宜。可是過後買方表示不打算購屋了。原因是房產經紀沒有誠實告知，該住宅曾有法律糾紛，並隱匿其它問題。於是買賣雙方發生爭執，賣方表示對方違約在先，拒不退還足額押金。而買方認為，自己拒絕交易理由充分。於是雙方進入調解仲裁程序。最終，由於買方充分掌握賣方隱匿事實證據，賣方不得不全額退還押金。

●賣家坐地起價 買方要告

另外一起房屋買賣交易糾紛案，源自賣方看到住宅出售價格連連上漲，於是坐地起價。李紅說，華人買家於2020年12月，與賣家就購買一棟85萬元獨立屋達成協議。由於房市自去年年末就開始熱絡起來，價格一直在上漲，賣家就決定觀察，並編了一個理由讓買家等等。2021年4月賣家告知買家，房子價格要從原來85萬元漲到90多萬元，否則房子不賣了。買家苦等了近五個月，就希望買到這棟十分滿意住宅，沒想到賣家違約，非常氣憤準備訴諸司法。

李紅表示，還有的賣家在違約時，公然告訴買家，無論買家怎樣打官司都奉陪到底。

李紅表示，部分華人購屋喜歡大手筆，一次全部現鈔支付，似乎很豪氣。其實這樣是錯誤的，也不暸解美國法律。她建議還是申請房貸，因為銀行為了貸款會對賣方信用背景及房產進行詳細審查，這樣就不至於讓買家吃虧。還有就是在交易合法要徵詢法律專家意見。

資深地產投資專家謝宗煌表示，近期確有住房交易雙方糾紛增加發生。但住宅交易一旦發生糾紛，對買賣雙方其實都沒有什麼好處。所以出現糾紛一般都是私下調解，盡量在調解結果上使雙方都滿意。

律師蔡玟慧說，部分買家看到住宅交易熱，擔心價格上漲，就忽略了交易合約中的一些必要附帶法律條件。但無論怎樣，需要的附加法律要件還是要寫進合約。因此需要有專業律師介入，甚至有時在價格討論上要請律師參與。